Capito: Jednání s Albonem nebyla tak náročná, jak se mohlo zdát

Albon byl dlouhá léta členem juniorského programu Red Bullu. Ve formuli 1 Brit s thajskými kořeny debutoval v roce 2019 za juniorský tým Toro Rosso a následně se přesunul také do hlavního týmu Red Bullu vedle Maxe Verstappena.

Po jeden a půl sezóně musel opustit závodní sedačku a uvolnit místo Sergiu Pérezovi. V loňské sezóně působil u týmu jako rezervní a testovací jezdec a v barvách AlphaTauri závodil za volantem Ferrari v šampionátu DTM.

U Williamsu se po loňské sezóně uvolnilo místo poté, co Russell po třech letech přestoupil do Mercedesu vedle Lewise Hamiltona. Tým z Grove měl pro místo týmového kolegy Nicholase Latifiho vyhlédnutého právě Albona.

Williams však odebírá pohonné jednotky Mercedes, který byl v minulé sezóně největším rivalem Red Bullu, který používal motory Honda. Přestup by tak mohli překazit buď šéf Mercedesu Toto Wolff nebo Red Bullu Christian Horner.

Wolff se navíc do Williamsu snažil protlačit juniora Mercedesu a šampiona formule E Nycka de Vriese. Jednání s Albonem ale byla podle Capita velmi rychlá a Red Bull jej uvolnil ze svého kontraktu s možností vzít si jej příští rok zpět.

„Většinu problémů jsem vyjednával s Christianem, Red Bull skutečně chtěl Alexovi najít sedačku ve F1,“ řekl Capito pro formel1.de.

„Proto nebyla vyjednávání tak složitá. Chtěli jej podporovat v hledání sedačky a my měli o Alexe zájem. Ani Toto neměl problém s tím, že Alex odchází z Red Bullu a přidává se k nám. Nebylo to tak složité, jak to vypadalo zvenčí.“

Capito také potvrdil, že dohoda s Mercedesem nedává německé automobilce právo veta ohledně výběru jezdců Williamsu.

„Nemáme vůči nim žádné další závazky. Vždy bylo jasné, že rozhodnutí kolem jezdců je jen na nás. Vybíráme si piloty, kteří jsou nejlepší pro tým. Je to také v zájmu Mercedesu, protože také oni chtějí, aby si jejich zákaznické týmy vedly co nejlépe. O tom nikdy nebyla žádná diskuse.“

Vyloučil také, že by upřednostnění bývalého pilota Red Bullu nad de Vriesem z Mercedesu poškodilo vztahy mezi týmy nebo mezi ním a Wolffem. „S Totem mám mnoho let dobré vztahy, nijak se to nezhoršilo,“ řekl Capito, který do Williamsu přišel v roce 2020 z Volkswagenu.