Capito doufá, že Russell zůstane, ale... byl by hloupý, kdyby odmítl Mercedes

George Russell by mohl v příštím roce nahradit Valtteriho Bottase u Mercedesu. Pokud se tak nestane, zůstane nejspíše u Williamsu.

„Georgovi končí na konci roku tříletá smlouva, takže na konci roku je volný,“ řekl šéf Williamsu Jost Capito.

„At už se rozhodne jakkoli, ať už má jakékoliv možnosti... v tuto chvíli se mu ve Williamsu líbí, rád s námi spolupracuje, vidí, kam tým směřuje, vidí změny, které děláme, přístup, který uplatňujeme, a to všechno velmi podporuje a vnímá pozitivně.“

„Samozřejmě pokud by dostal šanci dostat se do Mercedesu, bylo by hloupé, kdyby to neudělal, ale pokud nedostane šanci jít do Mercedesu, myslím, že by docela rád zůstal ve Williamsu, a to je vše, na čem můžeme pracovat a v co doufáme.“

Capito zopakoval, že Williams nespěchá s výběrem jezdecké sestavy pro rok 2022 a je ochoten počkat, až se Mercedes rozhodne.

„Až jim skončí smlouva, mohou zůstat, nebo mohou přejít jinam – to je normální diskuse. Samozřejmě musíme mít záložní plán, protože vidíme i pravděpodobnost, že mu Mercedes dá nabídku, a pak se uvidí.“

„Ale v tuto chvíli nevidím, že bychom měli potřebu cokoli podnikat dříve, než se Mercedes rozhodne, co udělá.“