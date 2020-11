Callum Ilott potvrdil, že příští rok ve F1 určitě závodit nebude

Stále existuje pár volných sedaček ve formuli 1, ale spíše jen teoreticky. Z praktického hlediska by měly být už všechny obsazeny.

Callum Ilott dnes potvrdil, že příští rok ve formuli 1 závodit nebude. V Bahrajnu získal Ilott body za pole position, před Schumacherem dojel i v hlavním závodě, ale ve sprintu mu nevyšel útok právě na Schumachera a kolidoval. Jeho ztráta na Schumachera je před tímto posledním víkendem šampionátu 14 bodů.

„Je čas oznámit, že mi bylo řečeno, že nebudu závodit ve F1 v roce 2021,“ napsal Ilott na sociálních sítích.

„Vím to ale už pár týdnů. Jsem zklamaný, ale budu pracovat ještě tvrději a udělám vše pro to, aby se to stalo v roce 2022. Každopádně je tady šampionát, který chci vyhrát.“

Ilott je členem Jezdecké akademie Ferrari. Očekává se, že Ferrari pošle do Haasu Micka Schumachera. U Alfy Romeo pak zůstává Antonio Giovinazzi.

Na Ilottův příspěvek už reagoval jeho týmový kolega a junior Renaultu Kuan-jü Čou, který napsal, že si Ilot zaslouží místo ve F1.

Ilott se v testech po Abú Dhabí sveze ve voze Alfy Romeo. Kam se vydá příští rok není jasné. Mohl by zůstat ve F2, ale jen za předpokladu, že nezíská titul – v případě zisku titulu nemůže jezdec pokračovat. Je však otázkou, zda by mu další sezóna ve F2 něco přinesla. Spíše ho asi uvidíme v pátečních trénincích formule 1.