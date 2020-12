Callum Ilott bude testovacím jezdcem Ferrari

Je to krok, který se tak nějak čekal. Callum Ilott letos skončil v šampionátu formule 2 na druhém místě. Bohužel pro něj Ferrari „poslalo“ do formule 1 jen jednoho mladíka a to jeho přemožitele Micka Schumachera. U Alfy Romeo zůstává Giovinazzi.

Ilott před pár dny uvedl, že nechce pokračovat v závodění ve formuli 2. Jeho další plány byly nejasné, ale dnes Ferrari potvrdilo, že Ilott bude působit jako testovací jezdec.

Ilott je členem Jezdecké akademie Ferrari, dříve ho podporoval Red Bull. Dnes testoval ve voze Alfy Romeo a odjel 93 kol.

„Jsem velmi rád, že se od příštího roku připojím k Ferrari jako jeho testovací jezdec,“ řekl Ilott.

„Těším se, že budu moci přispět k práci, kterou tým dělá na trati i mimo ni a na všechny nové věci, které se mohu naučit přijetím této vzrušující nové výzvy.“

„Budu se snažit dělat dobrou práci a získávat co nejvíce zkušeností, abych mohl jako jezdec pokračovat v pokroku.“