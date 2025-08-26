Cadillac si Péreze před podpisem smlouvy prověřil. A popřel, že se u týmu potká s Hornerem

Cadillac dnes potvrdil, že jeho barvy budou v debutové sezóně hájit Sergio Pérez a Valtteri Bottas. Oba jsou velmi zkušení, na kontě mají vítězství v závodech, ale před přerušením kariéry nebyli zrovna na vrcholu...
Pérez a Bottas mají na kontě dohromady hodně přes 500 startů ve F1. Oba ale letos nezávodí a před přerušením kariéry ve F1 se jim příliš nedařilo.
V případě Bottase za to mohla samozřejmě z velké části loňská forma Sauberu, který bodoval jen jednou – Čou získal čtyři body za osmé místo v chaotické Velké ceně Kataru.
V kvalifikacích ho Bottas porazil v poměru 21:3. Letos navíc plní roli rezervního jezdce Mercedesu, takže z F1 tak úplně neodešel.
Pérez je na tom hůře. Vloni sice podepsal smlouvu s Red Bullem, ale tým se s ním nakonec dohodl na jejím předčasném ukončení. Od konce loňského roku je Mexičan mimo svět F1. K dobru mu lze přičíst to, že jeho nástupci vedle Maxe Verstappena podávají ještě horší výsledky.
CEO Cadillacu ve F1 Dan Towriss potvrdil, že si tým Péreze prověřoval – jednak komunikoval s ním, ale také se doptával lidí u Red Bullu.
„Ale s jeho reakcí jsme nemohli být spokojenější. Dalo by se říct, že při našich schůzkách podával nadprůměrné výkony,“ řekl Towriss pro The Race.
„Měli jsme otázky. Byli jsme skeptičtí ohledně některých věcí, ale on odpověděl na všechny naše otázky a našimi testy prošel, řekl bych, na výbornou.“
„Strávili jsme spoustu času zkoumáním minulých zkušeností a toho, jaká byla situace v Sauberu a jak si Valtteri vedl s tamním vozem. Navíc jsme porovnávali výkony v kvalifikaci s výkony v závodě.“
Towriss připustil, že v případě Red Bullu to bylo složitější. „Je to tým, který je skutečně postavený kolem jednoho jezdce, ale má dva, a z tohoto hlediska je jasné, že žádný z ostatních jezdců si ve druhé sedačce nevedl dobře.“
„Strávili jsme hodně času rozhovory s lidmi z Red Bullu a získáváním informací a zpětné vazby. Z tohoto hlediska to byl zdlouhavý a důkladný proces. A opět to znamená, že po prozkoumání všech těchto informací máme velmi dobrý pocit z Checa, z jeho touhy být ve F1, z jeho odhodlání něco dokázat, předvést své schopnosti a nechat minulou sezónu v Red Bullu za sebou.“
Oba jezdci – ale zejména Pérez – mohou týmu přinést zajímavé prostředky od sponzorů, což připouští také šéf Cadillacu Mark Reuss.
„Trh v Mexiku je pro General Motors velmi důležitý, stejně jako severoamerický trh. Jsou to skvělí partneři, a to již mnoho let,“ řekl Ruess, podle kterého Cadillac v Mexiku prodává hodně aut.
Towriss uvedl, že je to příjemný bonus, ale nehrálo to hlavní roli. „Myslím, že Checo i Valtteri mají z komerčního hlediska a z hlediska sponzorství velmi silnou fanouškovskou základnu, protože jsou na okruhu F1 už mnoho let. Ale to opravdu nebyl rozhodující faktor. Rozhodující byla jejich zkušenost.“
Horner do týmu nepřijde
V poslední době se spekulovalo, že by mohl ke Cadillacu zamířit Christian Horner, který skončil u Red Bullu.
„S Christianem Hornerem jsme o tom nejednali a ani to nemáme v plánu,“ řekl Towriss. „Rád bych tedy tuto fámu oficiálně vyvrátil. Naše podpora, důvěra a záštita patří stoprocentně Graeme Lowdenovi.“