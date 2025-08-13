Cadillac nemá důvod podepsat Micka Schumachera, tvrdí Jacques Villeneuve | Foto: Getty Images

Cadillac nemá důvod podepsat Micka Schumachera, tvrdí Jacques Villeneuve

Jakub Knoll
13. srpna 2025

Jacques Villeneuve nepovažuje Micka Schumachera za dobrou volbu pro rýsující se tým Cadillac.

Formuli 1 od příští sezony obohatí jedenáctý tým, který bude reprezentovat barvy americké automobilky Cadillac.

Vzhledem k tomu, že nový tým stále neoznámil jezdeckou sestavu pro sezonu 2026, objevují se na toto téma nejrůznější spekulace.

Všeobecně se má za to, že by Cadillac mohl uvažovat o sestavě, která by kombinovala jednoho zkušeného pilota F1 s mladším závodníkem, ideálně z amerického kontinentu, případně, že by rodící se stáj sáhla po dvou vyzrálých jezdcích.

V úvahách, vedle hlavních kandidátů Valtteriho Bottase a Sergia Péreze, padá i jméno 26letého Micka Schumachera, jenž má za sebou dvě sezony s týmem Haas.

Anabáze syna sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera v letech 2021 a 2022 však nebyla příliš úspěšná, a zjevně i kvůli tomu zatím marně čeká na další příležitost ve formuli 1 – nepočítáme-li jeho působení v roli náhradního jezdce u Mercedesu.

Mick Schumacher, toho času závodící ve vytrvalostním seriálu FIA WEC, se nicméně další šance v královně nevzdává, když se ostatně nechal nedávno slyšet, že mu projekt Cadillacu v F1 přijde zajímavý. Mezi ním a Cadillacem navíc již měla proběhnout určitá jednání.

Podle aktuálního vyjádření mistra světa z roku 1997 Jacquese Villeneuva však nedává případné angažování Schumachera ze strany Cadillacu velký smysl.

„Mick Schumacher měl v týmu Haas těžké časy. Navíc není zkušeným jezdcem. Není důvod ho vybírat,“ uvedl pro Vision4Sport Villeneuve, který by Cadillacu doporučil jiného pilota –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Fina Valtteriho Bottase, jenž v letech 2017 až 2021 vyhrál pro Mercedes deset závodů, přičemž před letošní sezonou se do německé stáje vrátil, aby zde působil jako rezervní pilot.

„Bottas má bohaté zkušenosti a dokázal, že umí vyhrávat závody,“ poznamenal Kanaďan.

„Navíc je součástí skvělého týmu Mercedes. Je sice těžké posoudit jeho (předchozí, pozn. red.) působení v Sauberu, ale nemyslím si, že tam měl nějakou motivaci,“ dodal.

