Cadillac nemá důvod podepsat Micka Schumachera, tvrdí Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve nepovažuje Micka Schumachera za dobrou volbu pro rýsující se tým Cadillac.
Formuli 1 od příští sezony obohatí jedenáctý tým, který bude reprezentovat barvy americké automobilky Cadillac.
Vzhledem k tomu, že nový tým stále neoznámil jezdeckou sestavu pro sezonu 2026, objevují se na toto téma nejrůznější spekulace.
Všeobecně se má za to, že by Cadillac mohl uvažovat o sestavě, která by kombinovala jednoho zkušeného pilota F1 s mladším závodníkem, ideálně z amerického kontinentu, případně, že by rodící se stáj sáhla po dvou vyzrálých jezdcích.
V úvahách, vedle hlavních kandidátů Valtteriho Bottase a Sergia Péreze, padá i jméno 26letého Micka Schumachera, jenž má za sebou dvě sezony s týmem Haas.
Anabáze syna sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera v letech 2021 a 2022 však nebyla příliš úspěšná, a zjevně i kvůli tomu zatím marně čeká na další příležitost ve formuli 1 – nepočítáme-li jeho působení v roli náhradního jezdce u Mercedesu.
Mick Schumacher, toho času závodící ve vytrvalostním seriálu FIA WEC, se nicméně další šance v královně nevzdává, když se ostatně nechal nedávno slyšet, že mu projekt Cadillacu v F1 přijde zajímavý. Mezi ním a Cadillacem navíc již měla proběhnout určitá jednání.
Podle aktuálního vyjádření mistra světa z roku 1997 Jacquese Villeneuva však nedává případné angažování Schumachera ze strany Cadillacu velký smysl.
„Mick Schumacher měl v týmu Haas těžké časy. Navíc není zkušeným jezdcem. Není důvod ho vybírat,“ uvedl pro Vision4Sport Villeneuve, který by Cadillacu doporučil jiného pilota – Fina Valtteriho Bottase, jenž v letech 2017 až 2021 vyhrál pro Mercedes deset závodů, přičemž před letošní sezonou se do německé stáje vrátil, aby zde působil jako rezervní pilot.
„Bottas má bohaté zkušenosti a dokázal, že umí vyhrávat závody,“ poznamenal Kanaďan.
„Navíc je součástí skvělého týmu Mercedes. Je sice těžké posoudit jeho (předchozí, pozn. red.) působení v Sauberu, ale nemyslím si, že tam měl nějakou motivaci,“ dodal.