Cadillac hledá jezdce. Na seznamu má minimálně šest jmen

Před letošní sezónou jsme viděli řadu přestupů. Jen dva týmy si ponechaly jezdeckou sestavu nezměněnou. Do značné míry to souvisí s příchodem nových pravidel. Týmy chtějí mít příští rok v klíčových testech ve voze zkušené jezdce, kteří už znají tým. A třeba si i předtím vyzkoušeli nový vůz dostatečně na simulátoru.

To ale neznamená, že nedojde k přestupům. Letos máme řadu nováčků, kteří budou muset ukázat, že si závodní sedačku zaslouží – jde třeba o Hadjara, kterého čeká debut, Lawsona, kterého čeká velká výzva u Red Bullu. Velké otazníky visí také nad Cunodou a jeho budoucností. Smlouva letos končí Russellovi a samozřejmě je zde Doohan, o jehož budoucnosti se spekulovalo už před startem sezóny.

Cadillac

Máme tady ale tým, který bude mít zcela určitě dva nové jezdce – Formule 1 před pár dny oficiálně potvrdila vstup Cadillacu do šampionátu v roce 2026.

Mario Andretti opakuje, že by tým chtěl dát šanci americkému jezdci. Logan Sargeant asi ve hře nebude. Spíše půjde o někoho, kdo bude ve F1 nováčkem. K takovému jezdci by se tak hodil někdo zkušený.

„F1 není hřiště,“ řekl šéf Cadillacu Graeme Lowdon pro The Race. „Je to vrchol světového motorsportu. Proto musíme vybírat jezdce podle zásluh. A naštěstí pro nás je tam spousta dobrých jezdců.“

„Je zřejmé, že se nabízí otázka, zda budeme mít americké jezdce. Osobně nevidím důvod, proč by americký jezdec nemohl být vybrán také podle zásluh. Určitě je to něco, co by podle mě fanoušci rádi viděli. A nevidím důvod, proč by se to nemohlo stát. Hlavním cílem jsou však zásluhy. Máme tu práci, kterou musíme udělat.“

V souvislosti s americkým jezdcem se často zmiňuje Colton Herta, který ale stále zřejmě nemá potřebné body pro superlicenci.

IndyCar patří mezi série, ve kterých lze tyto body získat. Herta byl ale v posledních letech v IndyCar nejlépe druhý v loňském roce. Za to by měl dostat 30 bodů ze 40. Předtím skončil dvakrát na desátém místě a dokonce i když započítáme (díky výjimce po covidu) rok 2021, tak by se Herta dostal v lepším případě na 39 bodů. Další body by mohl získat třeba díky účasti v prvním tréninku F1 nebo po odjetí 100 km ve voze F1. Cadillac mu ale nemůže nabídnout ani jedno z toho.

Je ale otázkou, zda FIA letos nezruší „covidové“ pravidlo a nebude pak znovu počítat jen body z posledních tří let. V takovém případě by na tom byl Herta o dost hůře. Měl by jen 32 bodů.

„Nemá potřebný počet bodů pro superlicenci. A pokud by to tak zůstalo, pak je to pro něj jasná překážka. Nemůžeme vybrat jezdce, který nemá body. To je prostě reálný svět, ve kterém žijeme,“ řekl Lowdon.

Je zřejmé, že pokud bude chtít Cadillac do F1 dostat americké jezdce, bude muset nejspíše dříve nebo později založit vlastní juniorský program. Vybírat si může třeba v americké Indy NXT, kde letos jezdí 10 amerických jezdců. Ty pak může poslat rovnou do F2, kde mohou získat potřebné body pro supelicenci. Indy NXT je mimochodem na seznamu FIA také, ale vítěz bere jen 15 bodů.

Nejméně šest kandidátů

Lowdon uvedl, že Cadillac má seznam nejméně šesti jezdců, kteří by přicházeli v úvahu.

„Vidíme zkušené a schopné jezdce, velmi talentované jezdce, kteří momentálně nejsou na startovním roštu? Ano, vidíme, takže budeme mít dost práce s tím, abychom s několika lidmi jednali.“

„Je zde bez problému půl tuctu, ne-li více kandidátů, kteří nabízejí mimořádně dobré reference pro to, aby mohli být v F1 nebo aby se v ní znovu objevili.“

Kdo by mohl být ve hře? Nabízí se jména jako Valtteri Bottas nebo Sergio Pérez. Nevyloučili bychom ani Júkiho Cunodu a zmínit musíme také jméno Čou Kuan-jü.

Čínský pilot je letos bez sedačky, ale působí jako rezervní jezdec Ferrari – což je partner Cadillacu, který mu dodá pohonné jednotky. Ale je zde ještě silnější vazba. Lowdon je totiž součástí manažérského týmu Čoua. Podle něj to ale nebude hrát roli.

„Existují správné kontrolní mechanismy a rovnováhy, takže nedochází k žádnému upřednostňování v určitém směru vůči němu nebo jakémukoli jinému jezdci, se kterým bychom mohli mít co do činění. Jsme tu od toho, abychom odvedli práci, takže budeme vybírat jezdce podle zásluh. Je tam několik opravdu dobrých, včetně Čoua.“