Cadillac chce v letošním roce uskutečnit test

Cadillac chce ještě před vstupem do sezóny uskutečnit pro svůj tým a personál test.

Cadillac v příštím roce vstoupí do F1. Má určitou výhodu, protože všichni budou začínat s čistým listem papíru a kvůli změně pravidel bude více testovacích dní.

Některé věci by si ale tým rád vyzkoušel už před oficiálními testy.

„Máme v úmyslu koncem letošního roku testovat s nějakým monopostem, protože chceme, aby se mechanici zapracovali,“ řekl šéf Cadillacu Graeme Lowden pro Sky. „Na vlastní oči jsme viděli, co se může stát v živém závodním prostředí, a každý musí být ve své nejlepší formě.“

„V určité fázi budeme někde s něčím jezdit po okruhu, abychom zajistili, že inženýři dobře pracují dobře a jezdci se integrovali.“

„Už asi rok máme jezdce v simulátoru, kde zkoušejí vůz, takže po této stránce to jde opravdu dobře,“ řekl Lowden. „Aerodynamický program je velmi pokročilý, takže nám chybí jen to, co je nyní vidět na trati, ale už se k tomu blížíme.“