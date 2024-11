Cadillac bez Andrettiho s jiným Andrettim. Jaká byla a bude cesta 11. týmu na startovní rošt?

Na začátku října loňského roku FIA oznámila, že jejím sítem prošel jediný uchazeč – Andretti-Cadillac dostal zelenou, aby se stal 11. týmem formule 1.

Proti byly týmy formule 1, které se samozřejmě obávají, že přijdou o peníze. Pokud dělíte peníze z komerčních práv na 11 dílů místo 10, tak samozřejmě dostane každý méně.

Automobilky v roce 2026 ve F1 Mercedes (tým, dodavatel)

Ferrari (tým, dodavatel)

Audi (tým, dodavatel)

Honda (dodavatel)

Ford (dodavatel)

Cadillac / GM (tým, později dodavatel)

McLaren (tým)

Aston Martin (tým)

Alpine (tým)

Toyota (spolupráce s Haasem)

Týmy ale o vstupu nového konkurenta nerozhodují. Kromě FIA to bylo v rukou FOM (Formula One Management) nebo-li vlastníka komerčních práv. A ten dal na konci ledna Andrettimu červenou.

F1 argumentovala tím, že by vstup Andrettiho „nepřinesl šampionátu hodnotu“ a měl by větší přínos pro samotného Andrettiho.

„Jakýkoliv jedenáctý tým by měl prokázat, že jeho účast a zapojení bude pro mistrovství přínosem,“ uvedla F1 tehdy v prohlášení. „Nejvýznamnějším způsobem, jakým by nový účastník přinesl užitek, je konkurenceschopnost, zejména boj o stupně vítězů a vítězství v závodech.“

Andretti má obrovské zkušenosti v motorsportu – od IndyCar přes IMSA, Formuli E až třeba po Extreme E. Formule 1 je ale přece jen tvrdší oříšek.

Andretti také doplatil na svou netrpělivost. Do F1 chtěl vstoupit v roce 2025, i když po odmítnutí ze strany F1 zařadil zpátečku a začal mluvit o roce 2026. Na rok 2025 Michael Andretti původně tlačil z dobrých finančních důvodů. V příštím roce budou ještě platit současné komerční (Concordské) dohody, podle kterých musí za vstup nový tým zaplatit 200 milionů dolarů – tato částka je následně rozdělena mezi stávající týmy. Od roku 2026 budou platit nové komerční dohody a částka stoupne. Zatím není jasné o kolik, ale podle BBC by mělo jít o 450 milionů dolarů.

Rok 2025 by ale byl pro vstup do F1 tím snad nejhorším v celé historii. O rok později přijdou nová pravidla, vše se změní, takže Andretti by musel pracovat současně na dvou rozdílných projektech. Kromě toho by na to neměl dost času a víme, že s vozy postavenými podle současných pravidel mají velké problémy i zavedené týmy. Mercedes ve Vegas dominoval a vůbec neví proč!

Pokud by se Andretti do prvních závodů nekvalifikoval (nesplnil pravidlo 107 %), byla by to pro F1 velká ostuda. F1 na tento problém tehdy také upozornila. „Žadatel navrhuje jako začínající konstruktér navrhnout a postavit vůz podle předpisů pro rok 2025 a hned v následujícím roce navrhnout a postavit zcela jiný vůz podle předpisů pro rok 2026.“

Andretti věřil, že mu šance zvýší spolupráce s Cadillacem, za kterým navíc stojí General Motors. Argumentoval tím, že by v budoucnu, možná, mohl být i výrobcem motorů. F1 se toho chytila, ale trochu jinak, že Andretti doufal.

22 vozů 11 týmů (22 vozů) bylo na startovním roštu naposledy v roce 2016, kdy jezdil Manor.

„Na žádost o účast týmu v mistrovství 2028 s pohonnou jednotkou GM, ať už jako továrního týmu GM, nebo jako zákaznického týmu GM, který si všechny přípustné komponenty navrhne sám, bychom pohlíželi jinak,“ uvedla F1 v lednovém prohlášení.

„V takovém případě by bylo třeba zvážit další faktory, pokud jde o hodnotu, kterou by žadatel přinesl do mistrovství, zejména pokud jde o to, že by do sportu přivedl nového prestižního výrobce OEM jako dodavatele PJ.“

F1 poté nechtěně pomohl Lewis Hamilton, který se rozhodl přejít k Ferrari. Tato zpráva pár dní po odmítnutí Andrettiho zaplnila mediální prostor a odsunula diskuse o tom, jak současné vedení F1 šampionát fakticky uzavřelo.

Andretti se ale nevzdal. Pokračoval dal v přípravách, v Silverstonu otevřel továrnu a samozřejmě nelibě komentoval rozhodnutí F1.



Továrna Andrettiho v Silverstone

Foto: Andretti Global

Zvrat

Na konci září přišla překvapivá zpráva. Michael Andretti oznámil, že se stahuje z Andretti Global. Zůstane jen v roli poradce a ambasadora.

Společnost nyní ovládá Dan Towriss, který je ředitelem pojišťovací a finanční společnosti Group 1001.

Do IndyCar přišel Towriss v roce 2018 jako sponzor jezdce Zacha Veacha. Sponzorství sice později skončilo, ale vztahy s Andrettim zůstaly a spolupráce se postupně prohlubovala. Až do letošního roku, kdy Towriss Andreti Global fakticky převzal.

V Las Vegas se pak objevila spekulace, která byla v pondělí potvrzena. Tým dostal zelenou také od F1.

Jméno Andretti se v prohlášení od F1 vůbec nevyskytuje. Jedná se však stále o stejný tým, který bude využívat stejné zaměstnance a továrnu. Větší roli ale bude hrát General Motors. Tým se bude nejspíše jmenovat Cadillac.

Kromě General Motors se na týmu podílí TWG Global, což je společnost řízená Danem Towrissem. Na startovním roštu se tým objeví v roce 2026.

Michael Andretti už na sociální síti X uvedl, že bude týmu držet palce. Jeho role v týmu bude ale nulová – maximálně tak na úrovni hosta v paddocku. Jméno Andretti ale z projektu nezmizelo. Michaelův otec Mario Andretti – mistr světa a stále poslední Američan, který ve F1 vyhrál, bude ředitelem v rámci představenstva týmu. Jeho role má být nevýkonná – patrně hodně podobná roli, kterou měl Niki Lauda u Mercedesu.

Odchod Michaela Andrettiho otevřel dveře Towrissovi, aby zaujal pragmatický přístup a uvědomil si, že pokud má najít způsob, jak přesvědčit F1, aby mu dala zelenou, musí na celou věc jít jinak. A základem musí být mnohem větší zapojení General Motors.

F1 se navíc dostávala také podl tlak a to dokonce od úřadů. V srpnu bylo oznámeno, že americké Ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování ohledně toho, zda odmítnutí připustit nový tým neporušilo antimonopolní zákony.

Mimochodem... General Motors se stane největší přímo zapojenou automobilkou ve Formuli 1. V celkovém pořadí podle produkce vozů je GM na pátém místě. Na prvním je Toyota, která spolupracuje s Haasem, ale jde jen o partnerství a ne přímý vstup.

Podle Autosportu GM slíbil takové investice a úrovně zapojení, jaké by F1 ráda viděla.

Pohonné jednotky od Ferrari?

Nejméně v prvních dvou sezónách bude tým zákazníkem – zatím není jasné, od koho bude odebírat pohonné jednotky, ale nabízí se Ferrari nebo Honda.

Mercedes má hodně zákazníků, Audi je nováčkem a to stejně jako Red Bull, kde navíc situaci komplikuje partnerství s Fordem.

Alpine, který byl původní preferovanou volbou Andrettiho, svůj projekt motoru pro rok 2026 zabalil.

Mario Andretti už pro NBC potvrdil, že preferovanou volbou bude Ferrari. „Zatím to není definitivní, ale je to cíl a preferovaná varianta,“ řekl Andretti.

Očekává se, že by se tým mohl stát výrobce pohonných jednotek od roku 2028. V žádném prohlášení se ale konkrétní termín neuvádí a je možné, že k tomu nakonec dojde později.

Zatím také není jasné, jak se změny a potvrzení vstupu odrazí v personálním složení týmu. V květnu bylo potvrzeno, že do týmu míří Pat Symonds, který má samozřejmě bohaté zkušenosti a v roli technického šéfa F1 se podílel na tvorbě pravidel pro rok 2026.

Pro tým má pracovat také jeho bývalý kolega z Benettonu a Renaultu Nick Chester, který plní roli technického ředitele.

Vývoj

Tým využívá aerodynamický tunel Toyoty v Kolíně nad Rýnem, který ještě nedávno využíval McLaren. Už před rokem tam měl model vozu.

„Naše auto bude příští týden v aerodynamickém tunelu, takže už máme vůz vyrobený podle specifikací pro rok 2023. Tvrdě pracujeme a budujeme tým. V tuto chvíli stále cílíme na rok 2025, ale mohl by to být i rok 2026. Uvidíme,“ uvedl Michael Andretti vloni v říjnu pro Sky Sports.

Je zřejmé, že nyní tam bude už vůz pro rok 2026. Současné týmy nesmí na voze až do 31. prosince pracovat. Na Cadillac by se toto omezení alespoň zatím vztahovat nemělo.

Současná situace je trochu nepřehledná, ale ta budoucí je pravidly popsána. Využití aerodynamického tunelu i CFD simulací je odvozeno od pořadí v šampionátu – v prvních třech osmitýdenních cyklech (prvních 6 měsíců roku) podle pořadí v Poháru konstruktérů za loňský rok, pro další tři cykly pak podle pořadí v poslední den třetího cyklu (zhruba konec června).

100 % hodnot (počet spuštění, čas,...) může využívat tým na 7. místě. Každý tým v pořadí výše může používat o 5 % méně a každý tým níže o 5 % více. Mistr světa tak třeba 70 % a desátý tým 115 %. Podle sportovních pravidel může těchto 115 % využívat také nový tým. Mělo by to pro něj logicky platit až do konce června 2026.

Současné pravidlo ale platí jen do konce roku 2025, takže uvidíme, zda nedojde ke změně.