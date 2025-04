C6 poprvé v akci. Pirelli ji nasadí v Imole

Pirelli letos připravilo směs C6, která je ze všech směsí (C1 až C6) nejměkčí. Směs je určená pro tratě s nízkou degradací – typicky některé městské tratě, jako je třeba Monako, kde není problém odjet závod na jedné sadě pneumatik.

Premiéru ale bude mít směs dříve – v Imole. Vloni tam například Kevin Magnussen odjel na střední směsi 37 kol. V akci tehdy byly C3, C4 a C5. Letos Pirelli tento výběr posune o jeden stupeň směrem k měkčím sadám.

Pro týmy to bude velká výzva. V předsezónních testech v Bahrajnu měly C6 jen dva týmy – Ferrari a Williams. Ale ani ony nezískali příliš relevantní data, protože Bahrajn není pro tuto směs vhodnou tratí. Konec konců o víkendu tam uvidíme stejně jako v Suzuce tři nejtvrdší směsi (C1, C2 a C3).

„Když jsme začali plánovat výrobu a dodávku pneumatik pro prvních několik závodů, měli jsme v úmyslu použít všechny směsi z nové řady během první části sezóny, protože se na nich jezdí na okruzích s velmi odlišnými vlastnostmi,“ uvedl ředitel Pirelli Motorsport Mario Isola.

„To by nám pomohlo co nejrychleji shromáždit co nejvíce užitečných dat, která by nám pomohla při výběru pro druhou polovinu roku. Pro rok 2025 máme ve srovnání s loňským rokem širší škálu možností – mezi jednotlivými směsmi jsou efektivnější rozestupy, pokud jde o výkon, a celkově se zdá, že jsou méně náchylné k přehřívání povrchu běhounu i k drolení. To nám také umožňuje experimentovat s novými řešeními a provádět volby, které mohou vést k různým validním strategiím, a to jak z hlediska využití pneumatik, tak z hlediska počtu zastávek v boxech.“

Měkčí výběr bude také pro Miami a Džidu. Vloni tam byla nejčastější strategií ta s jednou zastávkou. Měkčí výběr může otevřít více strategických možností.



„Jsme si dobře vědomi toho, že týmy a jezdci jsou velmi zkušení ve správě a péči o své pneumatiky, aby dosáhli co nejlepšího výsledku v závodě, a že jezdci chtějí vždy jet na maximum, aby zažili vzrušení, které může nabídnout pouze vůz formule 1,“ pokračoval Isola.

„To se nám potvrdilo i minulou neděli v Suzuce, kde i v závodě, který nebyl z hlediska dění na trati nijak zvlášť vzrušující, všichni říkali, že jsou rádi, že se jim daří neustále snižovat časy na kolo až do konce každého stintu. Musíme to však vyvážit společným přáním všech klíčových aktérů našeho sportu vytvořit podmínky pro nepředvídatelné a velkolepé závody. Pneumatiky a jejich chování jsou důležitou součástí tohoto obrazu a jako partner Formule 1 chceme být v tomto ohledu aktivní.“