Bývalý sportovní komisař Herbert: Copak nemůžu fandit Britům, když jsem Brit?

Johnny Herbert byl coby bývalý dlouholetý pilot F1 pravidelným členem sboru sportovních komisařů, kteří během velkých cen primárně rozhodují o případných trestech pro závodníky či jiné účastníky závodu – fungují tak de facto jako rozhodčí.

Od letošní sezony však FIA tohoto bývalého pilota stájí Benetton či Jaguar do role sportovního komisaře obsazovat nebude.

Důvod? Oficiálně ten, že jsou jeho aktivity v médiích, ve kterých komentuje dění v F1, podle FIA neslučitelné s vykonáváním práce sportovního komisaře.

Herbert nicméně odmítá, že byl zaujatý, a stejně tak naznačil, že vedení řídícího orgánu někdo k jeho „vyhazovu“ přesvědčil.

„Nevzešlo to ze strany FIA,“ je přesvědčen Herbert, jehož slova cituje CasinoApp.com.

„To, jak jsem si vedl v roli sportovního komisaře po celý rok 2024, bylo prodiskutováno a přijato. Dva dny před tím, než jsem byl prostřednictvím telefonátu vyhozen, mi přitom bylo řečeno, že je vše v pořádku,“ uvedl dále vítěz tří velkých cen.

„Chápu, jak to všechno vzniklo. Nehodlám ale na nikoho ukazovat prstem. Byli zde lidé, kteří mluvili s prezidentem FIA, a ten se na základě toho rozhodl, že se mě zbaví,“ je přesvědčen Herbert, jehož před časem, na základě jeho komentářů v médiích, za neobjektivního označil Jos Verstappen, tedy otec úřadujícího mistra světa Maxe Verstappena.

„Verstappenovi neustále naznačují, že šlo o zaujatost. Stále čtu o údajné podjatosti...Čtu to a pak si říkám: ,Nemohu tedy podporovat britského jezdce, protože jsem Brit? Nemůžu podporovat Lewise (Hamiltona, pozn. red.), George (Russella) nebo Landa (Norrise)?' Vždyť je to směšné,“ sdílel svůj pohled Herbert.

„Z opačné strany to ale zřejmě nevadí... Když jste Holanďan, můžete se navážet do Britů a říkat, že Britové nemají žádnou morálku, co se jejich fandění týká,“ dodal.