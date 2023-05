Bývalý šéf Alpine chce vzkřísit A1 GP

Bývalý šéf týmu Alpine Marcin Budkowski se podílí na snaze oživit sérii A1 GP, která byla známá jako světový pohár v motorsportu.

Představte si závodní sérii, ve které jezdci nebojují primárně za sebe nebo svůj tým, ale reprezentují svou zemi. Není tak těžké si to představit. Národní pohár je jednou ze dvou disciplín na tradičním Závodu šampionů.

V letech 2005 až 2009 ale existovala také série A1 GP. Závodilo se mimo jiné v Sepangu, Zandvoortu, na Autódromo Hermanos Rodríguez, v Brands Hatch ale třeba také na Masarykově okruhu v Brně. V sérii nastupovaly národní týmy, o které se většinou staraly týmy z nižších formulových sérií.

V prvních sezónách jezdil v sérii také Tým České republiky, o který se staral Charouz Racing System. Za volantem se objevili Jan Charouz, Tomáš Enge, Tomáš Kostka, Jaroslav Janiš, Filip Salaquarda, Josef Král a Erik Janiš.

Podle Sky Sports se bývalý šéf Alpine Marcin Budkowski podílí na snaze sérii oživit. Projekt má finanční podporu sponzorů a to včetně Sira Keitha Millse, který vedl úspěšnou kandidaturu Londýna na pořádání olympijských her v roce 2012.

Každý národní tým by měl mít dva jezdce – jednoho zkušeného a jednoho mladšího a méně zkušeného. Šampionát by se jezdil od konce sezóny F1 do července.