Bývalý pilot formule 1 Jean Alesi skončil ve vazbě

Jean Alesi má oplétačky se zákonem. Ve Francii byl vzat do vazby a to kvůli tomu, co sám označil za špatný vtip.

Foto: Getty Images

Jean Alesi byl v pondělí ve francouzském departementu Vaucluse vzat do vazby kvůli incidentu, ke kterému došlo v noci ze soboty na neděli. Podle francouzských médií v sobotu kolem 22. hodiny přijela tři auta se zhasnutými světly v obci Villeneuve-lès-Avignon k architektonickému ateliéru. Z jednoho auta vystoupil muž a umístil na parapet studia „výbušninu“. Následně došlo k explozi, která sice nikoho nezranila, ale způsobila nemalé materiální škody. SPZ jednoho z vozů zavedla policii k bratrovi Jeana Alesiho. Na policii se však v pondělí odpoledne dostavil sám bývalý jezdec Ferrari. Alesi vysvětlil, že na parapet umístil „velkou rachejtli zakoupenou v Itálii, aniž by si uvědomoval, že způsobí takovou škodu.“ „Jean Alesi byl vzat do policejní vazby v pondělí kolem 16:00 za poškození cizího majetku pomocí výbušného zařízení,“ řekl agentuře AFP zástupce prokurátora Antoine Wolf. Alesi měl celou událost označit za špatný vtip. Kromě něj byli na místě také jeho syn a kamarád, kteří jsou rovněž vyšetřováni. Zmíněný architektonický ateliér patří švagrovi Alesiho, který však nyní žije se svou manželkou (sestrou Alesiho) odděleně. Státní zásupce uvedl, že orgány činné v trestním řízení nyní prověřují, zda se nejednalo o jiný motiv, než jaký Alesi uvádí.