Býval jsem jako robot. Jsem rád, že jsem z toho venku, tvrdí Bottas

V časech, kdy Valtteri Bottas závodil u Williamsu a později u Mercedesu, nedával svoji osobnost tolik najevo jako nyní, kdy coby brzy 35letý veterán již třetím rokem závodí pro Sauber (v předchozích letech jezdící pod značkou Alfy Romeo).

Je to dáno i tím, že již není tolik svázán korporátní kulturou, kterou zažil především u Mercedesu, jenž v F1 platí mezi největší stáje.

„Každý je samozřejmě jiný. Našel jsem si nicméně způsob, jak si dovolit dělat ze sebe legraci a nebrat některé věci příliš vážně. Závodění budu vždycky brát extrémně vážně, ale nakonec jsme všichni jenom lidi. Mám pocit, že je důležité vidět v určitých věcech i zábavu,“ uvedl Bottas v rozhovoru pro Autosport.

„V minulosti jsem se asi choval jako robot, ale jsem rád, že jsem se z toho dokázal dostat. Myslím, že je to zralostí a zkušenostmi. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil a pochopil, kdo vlastně jsem,“ přiznal vítěz 10 závodů, který zatím nemá jisté, zda bude v F1 závodit i po konci letošní sezony.

„V této situaci (čekání na novou smlouvu, pozn. red.) jsem byl ve své kariéře už mnohokrát, takže to pro mě není nic nového. Někdy to může být stresující, ale jde o to, jak to zvládnete. Pro mě je to momentálně vzrušující a ne příliš stresující. Není to moje první rodeo,“ popsal Bottas, který nyní doplácí i na mizernou formu stáje Sauber.

„Nemohu říct, že bych byl s dosavadním průběhem sezony spokojen. Máme nula bodů, což rozhodně nebyl náš cíl, ale z mé strany mám pocit, že jsem žádné příležitosti nepromarnil. V autě se cítím dobře, moje kvalifikace jsou silné a také v závodech se mi daří vytěžit maximum. Bohužel to však v současné situaci asi není moc vidět,“ sdílel svůj pohled bývalý vicemistr světa.

„V tomto sportu je nešťastné, že pár lidí má dost krátkou paměť. Pokud jste jezdec ve špičkovém týmu, je více vidět, jak se vám daří. Dobré však je, že stále existují lidé, kteří vědí, co umím, co mohu týmu přinést a jakou mám úroveň,“ dodal Bottas v kontextu své zatím nejisté budoucnosti v královně motorsportu.