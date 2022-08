Být šéfem Ferrari je podle Binotta těžké každý den

V čele maranellské stáje je od roku 2019, ale pro tým pracuje mnohem déle. Letošní problémy ho zatím nechávají klidným. Nespolehlivost? Lepší než špatný výkon motoru. Bodová ztráta na Red Bull? Cílem je vybudovat konkurenceschopný tým a ne nutně hned letos bojovat o tituly.

Na dotaz webu Motorsport.com, zda pro něj v uplynulých 18 měsících nastaly těžké chvíle, odpovídá s úsměvem: „Každý den! Myslím, že od roku 2019, kdy jsem byl dosazen do funkce šéfa týmu, do dneška, to rozhodně nebyla jednoduchá cesta.“

„Máme za sebou rok 2020, který byl velmi těžký, a pak rok 2021. Ale i v roce 2022, kdy bojujeme o nejlepší výsledky, jsou někdy závody, kde nedosahujeme toho, jaký je potenciál vozu. Takže to není jednoduché.“

„Ale co mohu říct, je, že jsem v této roli spokojený. Jsem šťastný, protože vím, že mám skvělý tým. Tým je jednotný. Je skvělé vidět, jak spolupracujeme.“

Být šéfem týmu také znamená, že vás kamery zabírají okamžitě poté, co se něco přihodí. Na otázku, co se mu honí hlavou a jak těžké jsou tyto chvíle, kdy se věci pokazí, odpověděl: „Pokud se bavíme o poruše motoru, sám jsem tohle oddělení v minulosti řídil. A vidět kouř není nikdy skvělé. Takže je to spíše pocit deprimující pocit.“

„Když vidíte, že vedeme závod, jako tomu bylo u Charlese v Baku a nebo klidně i u Carlose v Rakousku, jsou to problémy, které nechcete nikdy vidět.“

„Zůstávám klidný, ale věřte mi, že jsem deprimovaný. Je to těžké a člověk potřebuje trochu času, snaží se reagovat, pak opravdu musí přemýšlet o dalších krocích. Co je potřeba a co je nutné? A to nejen z hlediska technického, ale spíše z hlediska týmového. Co tedy mohu udělat, abych pomohl? Co mohu udělat pro to, aby všichni zůstali klidní a soustředění, chránění i před vnějšími útoky a komentáři?“

Binotto není člověk, který by obviňoval ostatní, když se něco nepovede, nebo dokonce vládl svému týmu železnou pěstí. Naopak zastává názor, že zaměstnanci musí mít pravomoc činit rozhodnutí, která jsou v nejlepším zájmu týmu, což znamená, že jim musí plně důvěřovat.

„Myslím, že dávám pravomoci lidem, kteří jsou kolem mě,“ řekl, když byl dotázán na svůj styl řízení. „Nejsem tvrdý, ale jsem přísný. A lidé kolem mě vědí, že umím být velmi přísný. Ale myslím, že víc než to se je snažím vždy posílit a dát jim všechno, co je potřeba k tomu, aby mohli dělat svou práci. A lidem kolem sebe věřím.“

„Nejsem ten, kdo vše rozebírá do detailů. Spíše se soustředím na sebe a ujišťuji se, že, jak už jsem řekl, mají vše, co je k výkonu práce potřeba.“

„Vím, jak důležitá je nálada v týmu, vím, jak důležitý je mentální přístup a kultura. Hodně na tom uvnitř týmu pracujeme, snažíme se změnit naši kulturu a chování. Vidím, že tým je velmi jednotný, a myslím, že toho lze dosáhnout transparentností.“

Ferrari letos začalo dobře, ale Red Bull ho nakonec dostihl a překonal. Rudí býci postupně navyšují své náskoky v obou šampionátech.

„Nemyslím si, že bychom měli udělat něco jiného. Je prostě třeba pokračovat v naší cestě neustálého zlepšování se krok za krokem a soustředit se na každý jednotlivý závod.“

„V současné době máme potenciál vyhrávat závody. Jde jen o to, abychom se ujistili, že až dojedeme k šachovnicové vlajce, budeme na prvním místě. Neznamená to však, že bychom museli měnit náš přístup.“

„Jak jsme řekli, neexistuje žádná kouzelná hůlka, takže si nemyslím, že bychom se měli měnit. Prokázali jsme, že dokážeme odvést dobrou práci.“

„Je to jen otázka toho, abychom se tam krok za krokem dostali, zvykli si na to. Ať už bude výsledek v roce 2022 jakýkoli, budeme se snažit připravit na rok 2023.“