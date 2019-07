Byly to dva rozdílné problémy. Žádný z nich se nám předtím nestal, říká šéf Ferrari

Charles Leclerc a domácí pilot Sebastian Vettel vyhráli pro Ferrari všechny tři tréninky na německém Hockenheimu. Už v první části kvalifikace se ale objevil problém na Vettelově voze, který byl později upřesněn jako potíže s turbem.

Vettel kvůli tomu nezajel žádný měřený čas a do závodu vyrazí z poslední pozice.

Jeho týmový kolega Leclerc se dostal až mezi deset nejrychlejších. Na začátku třetí části kvalifikace ale bylo v garáži Ferrari znovu živo. Na Leclercově voze mechanici objevili problém s palivovým systémem.

Výsledek? Leclerc bez zajetého kola vystoupil z vozu a v kvalifikaci obsadil desáté místo.

„V tuto chvíli je celý tým hořce zklamaný. Obzvlášť líto je nám to kvůli našim jezdcům, kteří měli šanci udělat něco výjimečného pro lidi v továrně, kteří tvrdě pracují, a pro naše fanoušky,“ řekl šéf týmu Mattia Binotto.

„Nyní provádíme hloubkovou analýzu toho, co se stalo. Zatím víme, že to byly dva naprosto odlišné problémy, žádný z nich se nám nikdy před tím nestal. První příznaky na Sebastianově voze nás vedly k přesvědčení, že by to mohlo souviset s mezichladičem. Komponenta má stejnou specifikaci, jakou jsme používali dříve a byla ve voze nová. Charles měl problém s jednotkou palivového čerpadla,“ popsal.

„Tento víkend jsme ukázali, že je naše rychlost dobrá, což je ještě více frustrující, když jsme v kvalifikaci nemohli ukázat, co bychom mohli předvést. Jsme naštvaní na sebe a já sám cítím zodpovědnost za to, co se stalo. Jsem si ale také vědom, že musíme jednat s klidem a zítra udělat to nejlepší. Proto jsme tu.“

Foto: Getty Images / Charles Coates