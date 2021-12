Bylo to zmanipulované, řekl Hamilton. Pak celý Mercedes beze slova zmizel

Ještě krátce před koncem závodu to vypadalo, že Lewis Hamilton získá titul mistra světa a v počtu titulů překoná Michaela Schumachera. Nehoda Nicholase Latifiho a následné dění vše změnilo.

Podle pravidel by měl být závod dojet za safety carem, nebo měl být závod restartován poté, co mezi Hamiltonem a Verstappenem bylo pět jezdců o kolo zpět. Ani jedno z toho se ale nestalo.

Verstappen byl po restartu hned za Hamiltonem. Jeho inženýr ho upozornil, aby si připravil pneumatiky, že k předjetí může dojít na jakékoliv rovince.

Verstappen se před Hamiltona dostal. Ten se mu pokusil předjetí vrátit, ale neúspěšně. V posledních zatáčkách se pak Verstappen vzdálil a bylo jasné, že Hamilton dojede druhý.

Čtyři zatáčky před koncem řekl Hamilton do týmového rádia: „Člověče, tohle bylo zmanipulované.“

Tento komentář nebyl vysílán ve světovém přenosu, ale byl slyšet v F1 TV Pro.

Bezprostředně poté, co přejel cílovou čáru, jeho inženýr Peter Bonnington řekl: „Nemám slov, Lewisi, absolutně nemám slov.“

Hamilton na to už nereagoval. Bonnington mu následně připomenul, že nemá zajíždět do boxové uličky ale na startovní rošt. Na to však bylo už pozdě.

Hamiltonovi poté trvalo poměrně dlouho, než opustil svůj vůz. Poté pronesl pár slov na startovním roštu v rozhovoru s Jensonem Buttonem. Tím byly mediální povinnosti Mercedesu ukončeny.



Foto: Getty Images

Hamilton nedorazil na tiskovou konferenci po závodě. Toto Wolff odmítl s médii hovořit úplně. Jediná slova, která jsme od něj slyšeli, pronesl poté, co opustil sportovní komisaře po konečném rozhodnutí o protestu. Pro Motorsport.com a další média řekl jen „Nechci nic říkat.“

Pro média se nevyjádřili ani James Vowles a Andrew Shovlin, i když to běžně dělají. Na twitteru Mercedesu jsou po posledním kole tři příspěvky: „Neexistují žádná slova,“ následně zveřejnění závěru stewardů a poté krátké potvrzení, že Mercedes předložil svůj záměr odvolat se. Lewis Hamilton pak na svém asi nejoblíbenějším Instagramu nenapsal vůbec nic.

Toto Wolff přitom před Saúdskou Arábii řekl: „Kdokoli vyhraje šampionát, zaslouží si ho vyhrát“ a dodal, že ztráta šampionátu by „stála možná jednu bezesnou noc, možná dvě“, pokud by k tomu došlo. „Bylo by to nepříjemné, ale můžeme to akceptovat, není to konec světa. Vrátíme se, vrátili bychom se silní. Vrátili bychom se silní v příští sezóně a v dalších sezónách.“

Mercedes má nyní 96 hodin na to, aby odvolání podal. V podstatě běží lhůta, ve kterém může tým dát dohromady podklady, na základě kterých se rozhodne, zda odvolání podá, nebo ne.

Ve čtvrtek se také koná v Paříži tradiční galavečer FIA, na který budou kromě Verstappena pozváni také oba jezdci Mercedesu (druhý Hamilton a třetí Bottas) a Toto Wolff jako zástupce vítězného týmu.

Na internetu mezitím začaly kolovat videa z údajné včerejší oslavy Mercedesu po zisku titulu mezi týmy.

