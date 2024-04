Bylo to všechno, nebo nic, říká Norris o posledním kole

Norrisovi se na mokré trati povedlo poslední kolo. FIA mu ho nejdříve smazala kvůli traťovým limitům v poslední zatáčce, ale následně mu ho zase vrátila.

„Bylo to divoké,“ řekl Norris. „V první řadě jsem nesmírně šťastný, takže velké díky celému týmu. Bylo to ošemetné, vždy jste nervózní, když jdete do takové části víkendu a to zejména před kvalifikací, kdy víte téměř jistě, že bude pršet.“

„Jsem trochu překvapený, ale jsem spokojený. Tým odvedl dobrou práci, auto vypadá dobře. Máte jen tři kola. V prvních dvou jsem to vzdal, takže poslední kolo bylo všechno, nebo nic.“

„Byly to podmínky, kdy prostě musíte hodně riskovat, musíte tlačit, zvyšovat teplotu pneumatik a tak dále. Byl jsem rychlý, ale byl jsem pořád za ferrari (Sainzem, pozn. redakce), takže jsem musel zvolnit. První dvě kola se mi vůbec nepovedla, ale to poslední jsem zajel dobře, dost dobře na pole position, takže jsem spokojený. Je škoda, že to není skutečná kvalifikace, ale i tak je to dost dobré.“

Norris připustil, že se obával, že se jeho šance na dobrý výsledek snížily poté, když se rozhodl vzdát předešlá kola. Podmínky na trati se totiž zhoršily.

„Trať byla stále více mokrá, takže podmínky v posledních dvou kolech byly vlastně mnohem horší než ve druhém kole. Byl jsem trochu nervózní, že jsem udělal pár chyb, začal jsem mít aquaplaning, ale je to dobrá zábava. Rozbuší vám to srdce a skončit na vrcholu je přesně to, co jsme chtěli. Je to příjemné překvapení a dobrá pozice pro zítřek.“