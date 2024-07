Bylo to v pořádku, ale ne dost dobré, říká po kvalifikaci v Maďarsku Max Verstappen

Verstappen skončil v kvalifikaci třetí za oběma jezdci McLarenu. Na Landa Norrise nakonec ztratil jen 0,046 sekundy.

„Bylo to v pořádku, ale ne dost dobré,“ řekl Verstappen ke svému dnešnímu kvalifikačnímu výkonu. „Myslím tím celý víkend. Ano, jsme trochu pomalí.“

„Snažili jsme se vše optimalizovat. S autem jsme vyzkoušeli poměrně dost věcí. Nakonec jsme byli stále příliš pomalí. Tak to je.“

„Když se podívám zpětně na svou kvalifikaci, byl jsem s těmi koly velmi spokojený. Ale co se týče vyvážení, všechno je opravdu na hraně. Tlačím na pilu, co to jde, a pak samozřejmě máte tu a tam drobné momenty.“

Verstappen si myslí, že tlačil více než vloni, ale rychlé časy na kolo zkrátka nepřišly. „Asi to znamená, že jsme o něco pomalejší, takže máme na čem pracovat. Je trochu těžké určit, proč tomu tak je. Chtěl bych mít trochu větší přilnavost, ale ta tam momentálně není.“

Verstappen po červené vlajce v poslední části zůstal v boxech a už nevyjel. „Dojeli jsme kolo, už jsme neměli žádné pneumatiky,“ řekl oficiálnímu kanálu Formule 1. „Na ojeté sadě pneumatik se nezlepšíte, takže je lepší auto šetřit, nechat ho v garáži.“

Red Bull nasadil v Maďarsku novinky. „Určitě fungují, ale pořád nejsme první, ne? Potřebujeme víc. Je to jednoduché.“

„Už je to tak nějakou dobu, takže jsme si toho dobře vědomi. Tlačíme na pilu, jak jen to jde, ale je jasné, že v tuto chvíli to stále není takové, jaké bychom chtěli. Budeme se i nadále snažit najít větší výkonnost. Ale jsem si také dobře vědom toho, že není příliš snadné najít větší tempo náhle během sezóny, když už jsou věci dané. Musíme zůstat soustředění a pokaždé dělat to nejlepší, co umíme a optimalizovat naše výkony.“

„Závodů je hodně, může se stát spousta věcí – v kvalifikaci, s podmínkami a podobně.“

Závod

Verstappen nevěděl, co očekávat od zítřejšího závodu. „Upřímně řečeno, moje dlouhé jízdy byly v pořádku, ale nic fantastického nebo zvláštního. Myslím, že je lepší být realistou, než tady sedět a šířit falešné naděje. Ale jo, uvidíme zítra.“

„Miluju konkurenci. Ale chtěl bych být na vrcholu a v tuto chvíli mám pocit, že se musíme dohánět a máme několik těžších víkendů. Ale já z boje neutíkám.“