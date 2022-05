Bylo to úplně jiné auto, říká Russell po výpadku v Q2

Russell byl nejrychlejší ve druhém pátečním tréninku, až dvanácté místo v kvalifikaci je tak pro něj zklamáním.

„Dnes mi to připadalo jako úplně jiné auto,“ řekl Russell a potvrdil, že v kvalifikaci se Mercedes opět potýkal s problémy s poskakováním vozu.

„Dnes nás opět trápilo poskakování, nerozumíme tomu. To byl ten problém.“

Poskakování bylo dokonce horší než dosud. „Bylo to poprvé, co jsem se s tím potýkal také v zatáčkách. V zatáčkách čtyři a pět. A ve všech brzdných zónách,“ řekl Russell.

Brit svým nejlepším kvalifikačním pokusem o dvě desetiny sekundy zaostal za svým pátečním maximem. „Je to škoda, protože jsem dnes byl pomalejší než včera. Všichni ostatní byli o sekundu rychlejší.

„Zadní část zkrátka poskakuje a nemáte v ní žádnou stabilitu. V pátek jsme prvním sektorem letěli, měl jsem v auto velkou důvěru a dnes to byla najednou úplně jiná bestie.“

Hamilton ve třetí řadě

Lewis Hamilton jako jediný zástupce Mercedesu v Q3 obsadil šesté místo, když jej kromě obou pilotů Ferrari a Red Bullu porazil ještě jeho bývalý týmový kolega Valtteri Bottas od letošní sezóny hájící barvy Alfy Romeo.

„Vzhledem ke včerejší rychlosti je to trochu matoucí. Nevím, proč jsme se zdáli být rychlejší, než jsme ve skutečnosti byli. Dnes to bylo ve třetím tréninku trochu překvapivé, byli jsme docela vzadu. Před kvalifikací to bylo trochu nervy drásající. Neudělali jsme krok vpřed, musíme stále pracovat.

„Jsem spokojen s prací, kterou jsem dnes odvedl. Udělal jsem maximum s vozem, který mám. Je velmi těžké ho řídit.“