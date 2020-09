Bylo to super a chceme to znovu. Jezdci by se rádi do Mugella vrátili

„Miluji to,“ řekl vítěz závodu Lewis Hamilton. „Nevím, jaké to bylo z hlediska závodění, ale byla to jedna z nejtěžších tratí, na které jsem měl možnost jet. Je to středně rychlý a rychlý okruh, ale je to fantastický okruh a nemyslím si, že to bylo tak nebezpečné. Je to trať ze staré školy, s kačírky. Rád bych se vrátil.“

Podle Leclerca Grand Prix Toskánska ukázala, že se na okruhu dá předjíždět. „Tento víkend a celkově trať jsem si opravdu užil, takže ano, rád bych ji měl v běžném kalendáři,“ řekl Leclerc.

„Byl to také speciální závod, protože tam bylo hodně červených vlajek a podobně, ale abych byl upřímný, před závodem jsem byl trochu skeptický ohledně předjíždění na trati, ale po závodě se dá říct, že předjíždění bylo celkem dost. V tomto ohledu je to překvapivě dobré a trať je úžasná. Ano, rád bych se vrátil.“

„Myslím, že jsme se všichni obávali, že to budeme v kvalifikaci milovat, ale v závodě trochu nenávidět, protože jsme nemohli sledovat jiné auto,“ řekl Daniel Ricciardo. „Ale rozhodně to poskytlo mnohem lepší závod, než se očekávalo. Byl to jeden z nejzajímavějších závodů roku, ani zdaleka nebyl nudný.“

„Myslím, že mnoho jezdců by se chtělo vrátit. Máme Monzu jako italský závod, který také všichni milujeme. Takže nechci, aby to bylo na úkor Monzy, ale kdybychom mohli i mít tohle, pak by to bylo fajn.“