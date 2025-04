Bylo to strašné, říká Norris po pátku v Bahrajnu

Jezdci McLarenu byli v pátek v Bahrajnu nejrychlejší, ale Lando Norris úplně nadšený nebyl.

„Bylo to strašné,“ řekl Norris, kterého cituje Motorsportweek. „Byl to náročný den –adaptovat se znovu na bahrajnskou realitu, na bahrajnské obtíže.“

„V neděli to může být těžké nebo vzrušující. Degradace je ve srovnání s testy neuvěřitelná. Byl to zvláštní den, protože všechno je hrozné, ale myslím, že naše tempo bylo dobré, takže celkově to byl rozumný pátek.“

„Abych byl upřímný, jsem docela spokojený,“ řekl Oscar Piastri, který byl ve druhém tréninku nejrychlejší. „Auto se mi zdálo dobré. FP1 byl úplně jiný příběh.“

„Tempo na jedno kolo vypadalo silně a delší jízdy vypadaly také rozumně, takže jsem celkem spokojený. Samozřejmě jsou ještě nějaké věci, na kterých chceme zkusit zapracovat, aby to bylo lepší. Ale celkově to byl dobrý den.“