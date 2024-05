Bylo to rozhodnutí týmu, říká Leclerc k výměně závodního inženýra

Dlouholetý závodní inženýr Charlese Leclerca Xavi Marcos byl po Velké ceně Miami v rámci Ferrari přeřazen na jinou, zatím blíže nespecifikovanou pozici.

Jeho pozici od závodu v Imole zaujme dosavadní výkonnostní inženýr Bryan Bozzi, který pro Scuderii pracuje již deset let, a stejně tak již řadu let spolupracuje se samotným Leclercem. Bozzi byl Leclercův výkonnostní inženýr. Ferrari tak muselo najít náhradu také na tuto pozici. Nastoupil na ni Joahnnes Hatz, který přišel do Maranella vloni z AlphaTauri.

Na dotaz, co vedlo k výměně závodního inženýra, který je pro každého jezdce nejbližším spolupracovníkem, Leclerc podle britského Autosportu odpověděl:

„Šlo o rozhodnutí mezi týmem a Xavim. Asi měli v hlavě jiné plány, bylo mi to sděleno hned po Miami.“

„Bryan je nicméně člověk, s nímž spolupracuji od svého příchodu do Ferrari. Vždy byl mým výkonnostním inženýrem, takže přesně ví, jak vše funguje. Není to tedy tak, že bychom začínali od nuly a bylo by to kompletní přeškolení,“ uvedl dále monacký pilot.

K výměně inženýrů se vyjádřil také boss Ferrari Frédéric Vasseur.

„Bryan je tu (ve Ferrari, pozn. red.) déle než já. Byl s Charlesem dlouho a jejich technická spolupráce je velmi dobrá. Vzájemně se uznávají,“ prohlásil Francouz.

„Myslím, že je to pro Bryana přirozený krok. Říkali jsme si, že je pro nás Bryan krokem vpřed, vzhledem k tomu, že bojujeme o každou tisícinu. Pokud máte pocit, že máte někde něco trochu lepšího, je vždycky dobré za tím jít. Jsem opravdu přesvědčen, že je Bryan velmi dobrý. Má zkušenosti s vozem i se všemi v týmu, takže jeho adaptace bude velmi snadná,“ dodal šéf stáje z Maranella.

Závěrem připomeňme, že Leclerc není prvním pilotem, který letos během sezony vyměnil inženýra. Tím prvním byl nedávno pilot Sauberu Valtteri Bottas, jehož inženýra Alexe Chana vystřídal bývalý pracovník Ferrari Steven Petrik.