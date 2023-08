Bylo to na hraně, ale neřeším to, říká Gasly k souboji s Verstappenem

V sedmém kole předvedl Max Verstappen tvrdý předjížděcí manévr na Pierra Gaslyho. Francouz si však po závodě na svého soupeře nestěžoval.

Úvod GP Nizozemska neproběhl z pohledu suveréna letošní sezony Maxe Verstappena úplně ideálně.

Brzy začalo pršet a Nizozemec byl jedním z jezdců, kteří si zajeli pro pneumatiky do přechodných podmínek až na konci druhého kola. Pilot Red Bullu kvůli tomu ztratil několik pozic, jelikož oproti některým soupeřů musel na kluzké trati absolvovat na pneumatikách do sucha jedno kolo navíc.

Verstappen se nicméně s nastalou situací dobře vyrovnal a zahájil velkou stíhací jízdu.

Za zmínku stál především jeho manévr ze sedmého kola na Pietra Gaslyho, který v tu chvíli hájil třetí příčku. Jezdec Red Bullu na Francouze poměrně agresivně zaútočil v nájezdu do třetí zatáčky a na výjezdu z ní soupeře vytlačil.

Podle některých šlo o situaci, o kterou se měli zajímat sportovní komisaři. Ti však zůstali klidní a rozhodli se manévr Verstappena neřešit.

Samotný Gasly s tím však neměl problém.

„Byl to boj kolo na kolo,“ řekl Francouz, kterého cituje web RaceFans.net.

„Max věděl, že když mě na mokru zatlačí a nechá mě najet na okraj zatáčky, tak budu na výjezdu široký,“ pokračoval pilot Alpine v popisu situace.

„Bylo to na hraně. Pokud jste ale v jeho pozici a musíte předjet, musíte jít na limit, takže to moc neřeším. To je prostě závodění,“ dodal Gasly, který si z Zandvoortu odvezl třetí místo.