Bylo to jedno z nejlepších kol v životě, raduje se devátý Bottas

Bottas své působení u týmu Sauber zakončil letošním nejlepším kvalifikačním postavením, když na okruhu Yas Marina zajel devátý čas. Do třetí části kvalifikace se dostal letos podruhé.

„Samozřejmě mám velkou radost z výsledku. Dostal jsem se do Q3 a kvalifikoval se na deváté místo, náš nejlepší výkon roku, je to skvělé. Je to až nečekané, přišlo to z ničeho nic,“ řekl Bottas.

„Věděl jsem, že bychom mohli mít šanci, ale po těžkém třetím tréninku jsem trochu krotil svá očekávání. I tak jsem to v kvalifikaci dokázal poskládat. Upřímně, bylo to jedno z nejlepších kol v životě.

„Jsem opravdu spokojen a musím poděkovat týmu, že mi toto umožnil. Zítřejší závod bude zajímavý. Víme, že to bude složité, ale startovat tak vysoko nám dává nejlepší možnou šanci být konkurenceschopní.“

Jeho týmový kolega Kuan-jü Čou obsadil sedmnácté místo, díky penalizacím soupeřů by se ale měl posunout o dvě pozice vpřed.