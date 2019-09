Bylo to asi za hranou, říká Wolff o počínání Leclerca. FIA vysvětlila, proč netrestala

Charles Leclerc bránil svou první pozici zuby nehty. Podle svých slov se poučil ze souboje s Verstappenem v Rakousku.

Leclerc se dopustil několika kontroverzních manévrů. Vytlačil Hamiltona částečně mimo trať, měnil směr jízdy a zkrátil si první šikanu. Sportovní komisaři ale nekonali. Jen po vytlačení Hamiltona z tratě ukázali Leclercovi černo-bílou vlajku, která je obdobou žluté karty. Podle Wolffa to bylo málo.

„Jsou ve velmi obtížné situaci,“ řekl Wolff pro Motorsport.com. „Musí přijít se správnými rozhodnutími, která nejsou vždy jasná.“

„Vím, že chcete mít více peprnějších soubojů. Právě jsem řekl Martinu Brundlovi (v rozhovoru, pozn. redakce), že mám dost vlastních problémů na to, abych řešil problémy Michaela Masiho.“

„Dáte vedoucímu ferrari v Monze pětisekundový trest? V žádném případě...“

„Byl to velmi tvrdý závod. Možná přes čáru. Myslím, že Lewis hodně pomohl tomu, že z toho nebyl incident. Ale na konci dne, co s tím uděláte? Dáte vedoucímu ferrari v Monze pětisekundový trest? V žádném případě, protože pak budete odjíždět z okruhu s policejním doprovodem.“

F1 už ve Spa oprášila černo-bílou vlajku. Podle Masiho s tím souhlasili všechny týmy a jezdci. Wolffovi se to ale moc nelíbí. Podle něj toho budou jezdci zneužívat. „Bude více kontaktů mezi auty, bude to běžnější postup. Podle mého názoru jde o to, že to opět skončí kolizí a pak se zase vrátíme zpět. Je to modus operandi. Do té doby je necháme závodit.“

Masi situaci vysvětlil

Verstappen vloni dostal pětisekundovou penalizaci za incident s Bottasem. Ředitel závodu Michael Masi vysvětlil, že mezi oběma incidenty existují dva rozdíly.

„Minulý rok došlo u Maxe ke kontaktu,“ řekl Masi, kterého cituje RaceFans. Leclercovi prý také paradoxně pomohlo právě obnovení černo-bílé vlajky.

„Je nutné si vzpomenut na několik prvků: Diskuse s jezdci v Bahrajnu na téma ‚nechte je závodit‛ a následné diskuse, které proběhly s šéfy týmů, jezdci a sportovními řediteli.“

„Pak se na to podívejte zejména v kontextu se Spa, kde jsme řekli, že znovu zavedeme používání vlajky za nesportovní chování (černo-bílé, pozn. redakce). Pierre Gasly obdržel za velmi podobný incident ve Spa vlajku za nesportovní chování.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene