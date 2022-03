Bylo skvělé, že jsme se odrazili od dna, říká Horner po vítězství

„Bylo skvělé, že jsme se odrazili od dna po zklamání z Bahrajnu,“ řekl Horner, kterého cituje RacingNews365.com.

V Bahrajnu nedokončil závod ani jeden vůz Red Bullu. V Džiddě Verstappen vyhrál a Pérez dojel čtvrtý.

„Tým v uplynulém týdnu pracoval velmi, velmi tvrdě, aby pochopil a vyřešil, doufejme, problémy, které jsme měli.“

„Byl to skvělý závod! Pro Maxe to byl velmi strategický závod, kdy příliš nespotřebovával pneumatiky, aby měl dostatek sil na útok v závěru velké ceny, a zažili jsme skvělé závodění mezi ním a Charlesem.“

Šéf Red Bullu uvedl, že ho těší současná forma Red Bull poté, co na vývoj letošního vozu přešel vloni zřejmě později než soupeři – kvůli boji o titul.

„Tohle je přesně ten druh výsledku, který do továrny vlije spoustu energie,“ řekl Horner.

Aktuálním soupeřem Red Bullu je Ferrari, které má drobnou výhodu – v Maranellu mohou používat CFD simulace a aerodynamický tunel více než v Milton Keynes. Je to kvůli horšímu postavení Scuderie v loňském Poháru konstruktérů.

„První dva závody byly skvělým závoděním mezi oběma týmy. Nyní to bude o vývoji, o odhalení potenciálu těchto vozů, které jsou ještě velmi nevyzrálé. Vidíme, že Ferrari je velmi, velmi rychlé. Ve zbytku jara to bude rušné období, kdy se budeme v následujících několika závodech snažit dostat výkon do těchto vozů, nebo pochopit, jak fungují pneumatiky.“