Bylo příjemným překvapením, že jsem se v Bahrajnu držel Red Bullu, říká třetí Sainz

Ačkoliv na dominantního Maxe Verstappena dnes nikdo neměl, Sainz dojel jen necelé tři sekundy za druhým Sergiem Pérezem.

„Dnes jsem se na trati cítil opravdu dobře. Start nebyl ideální, ale pak jsem se jen staral o své pneumatiky a mohl jsem jet své tempo,“ řekl Sainz.

„Na cestě na stupně vítězů jsem předjel dva nebo tři vozy a na konci jsem se držel Red Bullu, což bylo příjemným překvapením. Stále to nestačí. Nejsme tam, kde bychom chtěli být, ale ve srovnání s loňským rokem jsou to dobré kroky vpřed a slušný začátek sezóny.“

Zatímco při prvních zastávkách v boxech všech 20 pilotů přezulo z měkké sady na tvrdou, pro poslední část závodu se strategie jednotlivých jezdců rozcházely. Zatímco Pérez zvolil pro závěr znovu měkkou sadu, Sainz zůstal věrný té tvrdé.

„Na tvrdé sadě jsme se cítili lépe, protože se méně přehřívá a opotřebovává. Je trochu náročná na zahřátí a při zablokování předních kol, ale jakmile funguje, můžeme tlačit.“

Leclerc se propadl mimo stupně vítězů

Ačkoliv Charles Leclerc do závodu vyrážel z první řady, v cíli úvodního závodu v Sachíru se musel spokojit až se čtvrtým místem.

Monačan se propadl už ve třetím kole, kdy jej předjel George Russell. O čtyři kola později jej o další místo připravil Pérez.

Leclerc se v průběhu celého závodu potýkal s blokováním předních pneumatik při brzdění do zatáček. Vyřešit se mu ho podařilo až po 20 kolech.

„V prvních 15 kolech to bylo nemožné, problém se každým kolem zhoršoval. Do 9. a 10. zatáčky jsem vždy upravoval brzdy, ale problém se neustále zhoršoval. I když jsem brzdil o tři metry dříve, stále jsem blokoval kola, pak v 15. nebo 20. kole se problém stabilizoval,“ řekl Leclerc.

„Tým mi do vysílačky řekl, že mezi pravou přední a levou přední brzdou byl rozdíl více než 100 stupňů, což je hodně. V tu chvíli jsem pochopil, že nejlepší, co mohu udělat, je dovézt auto do cíle.

„Když všechno uvážím, tak dojet čtvrtý je opravdu dobrý výsledek. Jsem z toho ale velmi zklamaný, protože myslím, že jsem dnes mohl dojet druhý.“