Bylo mokro, ale ne oficiálně. Ferrari dostalo za porušení pravidla ohledně pneumatik pokutu 5000 euro

Většina jezdců vyjela na začátku druhého tréninku na pneumatikách do sucha a to přesto, že mírně pršelo. Leclerc vyjel pár desítek sekund po začátku tréninku a měl už nazuté pneumatiky do přechodných podmínek.

Problém je, že se to nesmí. Příslušné pravidlo říká: „Během každého volného tréninku mohou být použity přechodné pneumatiky a pneumatiky do mokra až poté, co ředitel závodu prohlásí trať za mokrou.“

Zpráva „wet track“ se objevila v systému v 17:05 místního času (23:05 našeho), což znamená pět minut po začátku tréninku. Leclerc ale opustil boxy 1 minutu a 20 sekund po začátku tréninku. Ještě dříve, než přišla zpráva o mokré trati, přišla v 17:02 zpráva, že bylo „zaznamenáno“ porušení pravidel ze strany Leclerca a o minutu později, že je Monačan vyšetřován.

Porušení pravidel ohledně pneumatik je obvykle sankcionováno pokutou. Ferrari v tomto případě dostalo Ferrari pokutu 5000 euro.