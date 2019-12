Bylo mi to jedno, vzpomíná Ricciardo na kolizi s týmovým kolegou Verstappenem v Baku

Ricciardo s Verstappenem spolu bojovali o pozici, když chtěl Australan zaútočit vnitřkem do první zatáčky, ovšem Verstappen mu zkřížil cestu a Ricciardo zezadu trefil vůz svého týmového kolegy.

Ricciarda podle jeho slov nemrzela ani tak ztráta bodů, jako spíše skutečnost, že tým žádným způsobem nepromluvil do Verstappenova agresivního způsobu bránění pozice. Red Bull si proto podle Ricciarda odstoupení obou jeho jezdců zasloužil.

„Myslím, že po tom vyšlo na povrch několik věcí. Párkrát jsme se dotkli koly, kdy to byl vždy Max, kdo narazil do mě. Jedna moje část čekala na to, až tým řekne 'zastav to', ale nikdy se to nestalo,“ popsal Ricciardo v podcastu Beyond the Grid.

„Nakonec jsem Maxe předjel. Undercut (označení pro dřívější zastávku v boxech, pozn. redakce) nebyl účinný, zajel jsem ale jako první a Max se nakonec na trať vrátil přede mnou,“ připomíná.

„Pak jsem byl také naštvaný a říkal jsem týmu 'kluci, tvrdě jsem na tom pracoval, předjel jsem ho a teď je zpátky přede mnou, určitě mě tentokrát necháte jen tak předjet?',“ ptal se Ricciardo.

„Chtěl jsem do rádia něco říct, ale můj inženýr mi sdělil 'ne, závodíš s Maxem', což znamená žádná týmová režie a musíš jej předjet znovu. Upřímně řečeno, ve chvíli toho nárazu mi to bylo jedno. Oni (tým) si to zaslouží,“ řekl.

„To byl můj pocit, nebyl jsem zklamaný nebo naštvaný, protože jsem zrovna ztratil body. Teď to řeknu, spíš jsem si říkal 'jděte do p*****, kluci'. Myslím, že všichni viděli, že se k tomu (havárii) schyluje.“

Ricciardo také přiznal, že incident mezi jezdci Red Bullu v Baku pro něj byl jedním z klíčových při rozhodnutí přejít do jiného týmu.

„Rozhodl jsem se, že se musím posunout. O měsíc později pak ale přijedete do Monaka a tam jsem byl na vrcholu (Ricciardo GP Monaka vyhrál, pozn. redakce) a říkal jsem si 'V Baku to bylo o emocích, vyřešíme to'. Ale ano, z (incidentu) Baku jsem se těžce dostával,“ uzavřel Ricciardo, který před letošní sezónou přestoupil do Renaultu.

