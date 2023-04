Bylo mi jedno, zda mě zavřou. Hamilton vzpomíná na duhovou helmu v Kataru

Lewis Hamilton vzpomínal na okamžik, kdy měl při Velké ceně Kataru 2021 na hlavě přilbu s duhovým vzorem.

Hamilton v posledních letech využívá F1 k prosazování větší rozmanitosti a rovnosti. Kromě klečení před startem závodu v rámci boje proti rasismu, které už bylo zrušeno, měl před dvěma lety v Kataru helmu v duhových barvách.

Sedminásobný mistr světa se k tomu vrátil ve videu k oslavě 10 let u Mercedesu: „Pro mě je ohromující, že stále žijeme v době, kdy je tolik zemí po celém světě, ale zejména... na Blízkém východě je mnoho problémů s lidskými právy. Práva žen, práva LGBT – existují zákony, které omezují lidi v tom, aby byli sami sebou.“

„Vždy jsem byl člověk, který rád riskoval. Zkrátka ‚udělám to, ať mě zavřou, nebo ne, je mi jedno, co udělají, budu se zasazovat o něco, v co věřím, i kdyby mě to mělo zabít‘.“

„Vím, že to zní bláznivě, ale říkám si, že to musím udělat, abych lidem ukázal, jak je to důležité, a vyvolal tam diskusi, znervóznil ty, kteří jsou u moci, aby měli pocit, že musí vést rozhovory o tom, že je třeba udělat změnu, protože to do jejich země přináší negativitu.“

„Udělal jsem to a vyhrál jsem závod. Mým motorem bylo to, že se musím dostat na vrchol pódia, protože pak to bude nejvíce vidět. A to se mi podařilo.“