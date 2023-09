Bylo by pěkné, kdyby nová směrnice FIA přibrzdila Red Bull, tvrdí Wolff

Šéf Mercedesu Toto Wolff přiznal, že by ho potěšilo, kdyby nová směrnice FIA, která zpřísňuje dohled nad ohebností přítlačných křídel, zpomalila vozy Red Bullu. Zároveň ale říká, že neočekává, že by to mělo nastat.

Foto: Getty Images / Ryan Pierse