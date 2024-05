Bylo by mi ctí, říká Hamilton o možnosti spolupráce s Neweym

Lewis Hamilton by si velmi přál, aby se Adrian Newey příští rok připojil k Ferrari.

Lewis Hamilton bude od příštího roku jezdcem Ferrari. První závod ho čeká v březnu a už krátce poté by mohl dorazit také Adrian Newey. Předpokládá se, že přestoupí k Ferrari, ale zatím nebylo nic potvrzeno.

Na otázku, jak moc by si přál, aby se k němu Newey příští rok u Ferrari připojil, odpověděl Hamilton s úsměvem: „Velmi.“

„Adrian má skvělou historii a výsledky. Během své kariéry odvedl úžasnou práci. Dokáže zapadnout do týmu a podělit se o znalosti. Myslím, že by byl skvělou posilou.“

„Myslím, že už teď mají skvělý tým, který dělá obrovské pokroky. Jejich auto je letos rychlejší. Ale bylo by mi ctí s ním spolupracovat.“

Hamilton byl dotázán, zda byla snaha získat Neweyho součástí jeho „seznamu přání“, když vyjednával o smlouvě s Ferrari.

„Tohle všechno jsou soukromé rozhovory. Kdybych měl sestavit seznam lidí, se kterými bych rád pracoval, byl by rozhodně na prvním místě.“

Hamilton neočekává, že by Red Bull po Neweyho odchodu náhle ztratil konkurenceschopnost.

„Když jsem přišel k McLarenu, myslím, že to byla evoluce jeho vozu. Přišel jsem tam těsně po jeho odchodu, takže auto bylo vyvinuto z konceptu, na kterém pracoval. Cítil jsem se poctěn, že jsem měl možnost dotknout se něčeho, na čem pracoval.“

„Závodit proti týmu, jehož byl tak silnou součástí, byla obrovská výzva, ale myslím, že nesmíme zapomínat, že v pozadí je spousta lidí. Není to jeden člověk, je to celý tým lidí, kteří dělají svou práci. Dokážete si představit všechny ty úžasné zkušenosti, které do týmu přináší, ale lidé, se kterými pracuje, budou i nadále odvádět úžasnou práci.“

„Nepředpokládám, že by Red Bull nepokračoval ve stavbě skvělých vozů i nadále. Ale každý tým by měl štěstí, kdyby měl možnost s ním pracovat.“