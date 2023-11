Bylo by chybou, pokud by náš vůz pro rok 2024 zcela vycházel z toho letošního, tvrdí Red Bull

Red Bull letos prožívá rekordní sezonu. Přesto v případě nového vozu chystá změny.

Red Bull letos prožívá sezonu snů. Rakouský tým má na svém kontě po 20 odjetých závodech 19 výher a už jen jeden další triumf ho dělí od toho, aby vytvořil rekord v počtu vítězství v jednom roce.

Navzdory tomu, že si aktuální vůz Red Bullu s označením RB19 i nadále drží převahu, neznamená to, že by v Milton Keynes v případě vozu pro sezonu 2024 nechystali žádné novinky.

„Bylo by špatné, kdybychom náš vůz nechali být, protože se nám soupeři přibližují,“ poznamenal hlavní inženýr Red Bullu Paul Monaghan, kterého cituje Autosport.

„Pravidla jsou ale poměrně přísná, ve srovnání s tím, co jsme měli v předchozích letech a u minulých generací aut, kde jsme si mohli dovolit trochu víc. Asi tedy nepřekvapí, když řeknu, že vůz pro rok 2024 bude evolucí toho současného, protože by bylo trochu hloupé tento koncept zahodit,“ uvedl Monaghan.

„I přesto ale musíme dosáhnout nějakého pokroku. Musíme najít nějaký čas na kolo. Soupeři jsou hned za námi, a pokud udělají krok vpřed, pak bychom my měli udělat ještě větší,“ vyzval zkušený inženýr.

Zatímco při vývoji RB19 byl Red Bull omezen trestem za překročení rozpočtového stopu v roce 2021, u RB20 bude mít na vývoj o něco více času, což je pro rakouský tým jistě potěšující.

„Trest nás naučil zlepšit efektivitu, s jakou provádíme testy v prostředí aerodynamického tunelu a v CFD. Donutilo nás to dosáhnout v této oblasti určitých zlepšení. Nemyslím si však, že by to mělo být něco revolučního,“ dodal Monaghan.