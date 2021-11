Byli jsme vycunodováni, zní z Red Bullu. Neudělal jsem nic špatného, brání se Japonec

Jezdci Red Bullu odstartují ze druhé řady. Tým z toho viní Júkiho Cunodu, který v závěru Q3 vyjel mimo trať v 11. zatáčce, což ovlivnilo nejdříve Péreze, který šel také mimo trať a následně Verstappena. Je však otázkou, zda by se Verstappenovi podařilo bez této události překonat Bottase nebo alespoň Hamiltona.

Na otázku Sky Sports, jak se stalo, že Red Bull v Mexiku nezískal pole position, reagoval Christian Horner: „Nevím, myslím, že jsme byli vycunodováni (v originále I think we got Tsunoda'd, pozn. redakce).“

„Oba jezdci byli v posledním kole nahoře. Max byl o dvě a půl desetiny lepší, myslím, že Checo byl o necelé dvě desetiny lepší. Nechápu, proč se v té části okruhu jen tak motal.“

„Je to zklamání, protože to ovlivnilo oba jezdce, oba jsou dost naštváni, ale pořád jsme ve druhé řadě startovního roštu a můžeme si odtud užít skvělý závod.“

„Mercedes byl velmi rychlý. Myslím, že jsme včera mohli vidět, že u svého motoru vyřešili problémy, které tu měli dříve.“

„Ve třetí části jsme podali slabší výkon. Ale pořád je to velmi, velmi těsné. V zítřejším závodě to bude opět velmi těsné. Mají tady dobrou rychlost na rovince, což bude těžké.“

Cunoda se bráni

Júki Cunoda krátce po kvalifikaci uvedl, že si není vědom toho, že by udělal něco špatně.

Cunoda dostal od svého týmu pokyn, aby nechal Péreze projet a to krátce předtím, než ho oba red bully dojely. „Vyjel jsem ven a víc jsem opravdu udělat nemohl. Nevím, kam jsem měl tedy jet.“

Cunoda uvedl, že ho jeho inženýr Mattia Spini informoval o pozici na trati, ale nevěřil, že by mohl udělat něco více, aby se jezdcům Red Bullu dostal z cesty.

„Když jsem byl ve druhém sektoru, měl jsem odpočet. Kdybych měl další šanci, udělal bych to samé, nevím, co jiného bych měl udělat.“

AlphaTauri je jedním ze dvou týmů vlastněných Red Bullem a Cunoda se do F1 dostal prostřednictvím juniorského programu Red Bullu.

„Mám teď obavy, protože to musím probrat s Red Bullem,“ řekl Japonec. „Ale já jsem neudělal nic špatného.“

Cunodovy obavy byly zřejmě oprávněné. Helmut Marko se po kvalifikaci sešel s Cunodou i Franzem Tostem.