Byli jsme v lepší formě, než jsme očekávali, říká Leclerc

Sainz se na startu propadl, což pro Leclerca znamenalo posun o jednu pozici nahoru.

„Odjeli jsme solidní závod se správným řízením pneumatik a dobrým tempem. Čtvrté místo samozřejmě není výsledek, který bychom chtěli, a víme, že nás čeká spousta práce, nicméně jsme byli v lepší formě, než jsme očekávali.“

„Na této trati je obtížné předjíždět a museli jsme zvládnout přehřívání, když jsme v posledním stintu byli těsně za Lewisem (Hamiltonem), což bylo ošemetné. Dnes jsme využili všechny naše příležitosti a je dobré, že jsme přivezli domů tyto body pro tým.“

„Pro mě to byl těžký závod,“ řekl Sainz. „Start nebyl dobrý a tady v Maďarsku je to docela klíčové. To ohrozilo první dva stinty, kdy jsem musel předjíždět auta, abych se dostal na šesté místo. Dál už to byl docela osamocený závod. V posledním stintu jsem mohl po prodloužení stintu na tvrdých pneumatikách trochu víc tlačit, ale celkově nám, jak jsme viděli včera, chybělo tempo ve srovnání s vozy vpředu.“

„Belgie je úplně jiná trať a my se musíme zamyslet, jaký přístup tam chceme s autem zvolit, abychom se pokusili zakončit první polovinu sezony dobrým týmovým výsledkem.“