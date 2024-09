Byla to ztráta energie, nechápe Brundle, proč se pouštěl Verstappen v Singapuru do sporu s FIA

Max Verstappen během uplynulého víkendu v Singapuru nebojoval pouze se svými soupeři na dráze, ale také s Mezinárodní automobilovou federací.

Vše začalo na čtvrteční tiskové konferenci poté, co Verstappen v jedné ze svých odpovědí použil vulgární výraz při popisu chování jeho vozu v průběhu předchozí velké ceny v Baku.

FIA za vyjádření sprostého slova udělila Verstappenovi trest v podobě nutnosti odvést nespecifikovanou veřejně prospěšnou činnost. Nizozemec následně reagoval po svém a během zbývajících dvou oficiálních tiskových konferencí, kterých se zúčastnil po kvalifikaci a po závodě, odpovídal úmyslně pouze velmi stroze. S novináři se pak Verstappen setkával v rámci „soukromých“ tiskových brífinků...

Nad přístupem Verstappena se ve svém pravidelném sloupku pro web TV stanice Sky pozastavil bývalý pilot F1 Martin Brundle. Podle něj bylo takové jednání Verstappena zbytečné.

„Max Verstappen odvedl skvělou práci, když si zajistil druhé místo na startovním roštu a udržel ho až do cíle. Red Bull se na tomto okruhu často trápí a je to jediný závod v současném kalendáři, který Verstappen nevyhrál... Nevím ale, proč se Max nechává rozptylovat a zatahovat se do bitvy s FIA kvůli sprostým výrazům. Je to zbytečně vynaložená energie a nemá to pro něj žádný význam,“ uvedl Brundle.

Bývalý pilot McLarenu či Benettonu se v tomto kontextu rovněž vyjádřil k výzvě prezidenta FIA Muhammada bin Sulajima. Ten se před víkendem v Singapuru nechal slyšet, že by jezdci neměli nadávat ani do vysílaček během jízdy v kokpitu F1, vzhledem k tomu, že jsou jejich slova často vysílána v televizi.

„Uznávám, že jezdci nejsou děti. Víme ale také, že občas nadávají ve snaze, aby se zprávy z rádia nepřenášely... Reprezentují sebe, své rodiny, svou zemi, svůj tým, globální sponzory, samotnou F1 a vysílací společnosti po celém světě. Jsou to ikony, šampioni, tvůrci veřejného mínění a měli by se zamyslet nad odpovědností, která je s touto výsadou spojena, zejména když je sleduje tolik mladých fanoušků. Nikdo jim nechce brát energii, emoce ani svobodu projevu, ale bezdůvodné nadávání, pokud není vyřčeno v emocích, není nutné,“ dodal Brundle.