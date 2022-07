Byla to zcela moje chyba, říká Cunoda o kolizi s týmovým kolegou

Júki Cunoda byl jedním z účastníků nehody po startu závodu. Jeho vůz se však podařilo mechanikům opravit a Japonec se tak mohl postavit na startovní rošt při opakovaném startu. Už v 11. kole však měl kolizi s týmovým kolegou Pierrem Gaslym, za kterou dostal penalizaci 5 sekund a 2 trestné body. Celkem jich má 8 z 12.

„Byl to těžký den,“ řekl Cunoda. „Kolizi, kterou jsem měl na startu závodu, se nedalo absolutně vyhnout. Auto se přede mě dostalo bokem a já jsem nemohl nic dělat. Naštěstí jsem si poškodil jen přední křídlo a mohl jsem se s s červenou vlajkou vrátit do boxů a po restartu pokračovat v závodě.“

„Bohužel jsem pak měl později kontakt s Pierrem. Musím si to pořádně prohlédnout, ale v tuto chvíli si myslím, že jsem mohl počkat na další příležitost ho předjet. Do zatáčky jsem vjížděl dobrou rychlostí, takže jsem si myslel, že to zvládnu, také jsem nečekal, že Pierre zavře dveře tak moc, jak to udělal, takže je to chyba z mé strany. Hlavně se chci omluvit týmu. Poté jsem měl poškozené auto, jelo se mi velmi špatně a to mi velmi ztížilo zbytek závodu.“

O něco později po závodě si Cunoda sypal popel na hlavu. „Za kolizi s Pierrem se velmi omlouvám svému týmu, lidem v továrně, fanouškům a zejména Pierru Gaslymu,“ napsal Cunoda na sociálních sítích. „Byla to zcela moje chyba. V Rakousku se vrátím silnější.“

Cunoda nakonec dojel poslední, Gasly po pár kolech odstoupil. „Po incidentu s Júkim jsem měl poškozené zadní křídlo, takže jsme museli odstoupit,“ řekl Gasly. „Každý bod je cenný, zvláště v sezóně, jako je tato, takže jsem zklamaný z konečného výsledku, protože dnes to byla zbytečná kolize.“

Úlomek z bočnice křídla se navíc zasekl pod vozem Verstappena, který kvůli tomu přišel o velkou část přítlaku.