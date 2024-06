Byla to zábava a užili jsme si to, říkají jezdci Mercedesu po pátku

Oba páteční tréninky se odjely za proměnlivých podmínek. A jezdci Mercedesu si je užili...

„Dnes to byla dobrá zábava!“ řekl Russell. „Auto bylo celkově dobré. Bylo těžké přenést si do zbytku víkendu mnoho poznatků, protože podmínky se měnily každé kolo. Nejdříve pršelo, pak trať osychala a pak zase pršelo!“

„Upřímně řečeno, žádný jezdec ani tým se toho dnes moc nenaučil. V sobotu by ale mohlo být podobné počasí, takže to bude zajímavé. Teprve v sobotu se dozvíme, jaká je naše pozice vůči ostatním. Dnes jsem ale autu věřil a cítil jsem se po celou dobu jistě.“

Podobně viděl páteční tréninky také jeho týmový kolega Lewis Hamilton. „Dnes jsem se cítil skvěle,“ řekl Hamilton. „Po celou dobu jsem měl chuť jet bez ohledu na podmínky! Je to jeden z nejlepších okruhů, na kterém jezdíme, takže jsem si to tam opravdu užiil. Cítil jsem se sebejistě a auto reagovalo na mé vstupy.“

„Auto bylo po celou dobu silné a ani jsem nedokončil to, co by bylo mým nejrychlejším kolem,“ řekl Hamilton, který skončil ve druhém tréninku na sedmém místě se sekundovou ztrátou na čas Fernanda Alonsa.

„Potěšilo mě, že jsme dokázali maximálně využít čas na trati. To je na okruhu, jako je tento, potřeba. Jde o to, abyste si vybudovali své tempo. Bylo to o pochopení podmínek plus nového povrchu, který položili.“

V posledních víkendech byli jezdci Mercedesu v pátek spokojeni a také výsledky byly dobré. V sobotu ale přišel návrat do reality. Na to upozorňuje i Hamilton.

„V poslední době jsou pro nás soboty náročnější,“ přiznal. „Takže nakonec budeme vědět až v sobotu odpoledne, jak jsme na tom, pokud jde o pořadí. Ale dnes to byl celkově opravdu dobrý den.“

„Zdá se, že vůz funguje poměrně dobře, ale z takového dne, jako byl ten dnešní, nelze vyvozovat závěry o tempu,“ řekl Andrew Shovlin. „Vzhledem k dnešním podmínkám to byl slušný začátek víkendu. Pravděpodobnost deště je jak v kvalifikaci, tak také v závodě. Soustředili jsme se proto na pokrytí co největšího počtu podmínek a na to, abychom se ujistili, že máme pneumatiky ve slušném teplotním okně, spolu s pochopením vyvážení vozu.“

„Pokud bude zítra závěrečný trénink suchý, tak bude rušno, protože nás čeká ještě spousta práce a jízd s nízkým a vysokým množstvím paliva. Trať je pro vozy náročná, takže v ideálním případě absolvujeme dlouhou jízdu, abychom zkontrolovali, zda je vše v pořádku.“