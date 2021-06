Byla to odplata za Španělsko, říká Horner o vítězství

Konec závodu připomínal Velkou cenu Španělska. Jen role si tentokrát Verstappen a Hamilton prohodili. Ve Francii to byl jezdec Red Bullu, který stavěl dvakrát a v předposledním kole předjel svého hlavního rivala.

„V podstatě to byla odplata,“ řekl Christian Horner pro Sky Sports F1. „Dnes to byla odplata za Barcelonu.“

Max Verstappen odstartoval z pole position, ale po startu ztratil kontrolu nad vozem a do čela se dostal Hamilton. Red Bull si vzal první místo zpět díky undercutu. Hamilton stavěl o kolo později než Verstappen.

„Před závodem jsme si mysleli, že undercut nebude tak silný, jak jsme dnes viděli. S Maxem jsme do toho šli a jeho tempo ve výjezdovém kole bylo fenomenální.“

Red Bull se ale následně obával, že dopadne podobně jako ve Španělsku.

„Byli jsme v hrozné pozici, trochu jako v Barceloně. Říkal jsem si: ‚To nám přece nemohou znovu udělat!‘“

Tentokrát se Red Bullu podařilo převzít iniciativu a jako první zareagoval Verstappen.

„Nechtěli jsme se ocitnout ve stejné pozici jako v Barceloně, takže jsme se rozhodli a zvolili dvě zastávky, což se nám dnes naštěstí vyplatilo.“

„Vždy je těžké jet do boxů z čela závodu 21 kol před koncem, ale my se nevyhýbáme riziku a šli jsme do toho,“ řekl Horner. „Proto jsme se rozhodli pro zastávku. Pak už to bylo jen na Maxovi, který musel dohánět ztrátu na trati.“

Podle Hornera Red Bull věděl, že v posledních kolech už Hamilton nemá ve svých pneumatikách „nic“

„Poté, co se dostal před Valtteriho, měl Max pět, šest kol na to, aby to zvládl. Musím říct, že Lewis byl při předjíždění velmi férový. Nebránil se tvrdě ani agresivně. Byl to velmi čistý manévr.“

„Myslím, že to byl dnes skvělý závod. Je vidět, jak je to těsné. Je to pro nás dnes velké vítězství.“

„Stačí se podívat, jak těsné to mezi oběma týmy je. Bude to vyrovnané po celou dobu tohoto šampionátu. Ale odsud budeme odjíždět velmi, velmi šťastní!“

„Jsem hrdý na celý tým, že se nám podařilo přivézt domů vítězství v závodě a dvojnásobné pódium, které zvyšuje náš náskok v obou šampionátech.“

„Co se týče Checa, rozdělili jsme strategii. Jel na jednu zastávku, strategii využil a dojel na třetím místě, takže celkově to byl fantastický týmový výkon.“

„Do konce šampionátu zbývá ještě dlouhá cesta, takže nelze nic považovat za samozřejmost, ale nyní si tento impuls vezmeme s sebou do Rakouska na první ze dvou domácích grand prix týmu.“