Byla to nejhloupější věc, kterou mohl udělat, vzpomíná na Schumacherův návrat do F1 jeho manažer

Po zisku 91 vítězství a rekordních sedmi titulů mistra světa se Michael Schumacher rozhodl po sezóně 2006 opustit Ferrari a celou formuli 1.

Už po třech sezónách jej ale Mercedes, který v té době vedl bývalý stratég Ferrari Ross Brawn, přesvědčil, aby se vrátil do formule 1. Mnozí včetně Webera se snažili Schumachera od návratu do F1 odradit, on se ale nenechal přemluvit a podepsal s Mercedesem tříletou smlouvu.

Během tří sezón však Schumacher s mercedesem dokázal získat jen jedno umístění na stupních vítězů, když ve Valencii v roce 2012 dojel třetí.

„I když se ohlédnu, tak řekněme, že to byla nejhloupější věc, kterou mohl udělat. Řekl mi, že se nudil a potřeboval jezdit,“ řekl Weber pro Motorsport-Total.

„Řekl jsem mu 'Michaeli, co chceš? Můžeš jen ztratit. Už nemůžeš vyhrávat. Vyhrál jsi všechno. Jsi nejlepší závodník na světě. Stojíš na nejvyšším podstavci, který existuje. Můžeš jen prohrát.' On to ale nechtěl slyšet.“

Weber také už nechtěl být tolik zapojen do spolupráce se Schumacherem ve formuli 1.

„Po letech ve formuli 1 jsem už nechtěl balit další kufry, nechtěl jsem si procházet časovými posuny a sedět 24 hodin v letadle. Už toho na mě bylo příliš. Všechno tohle jsem si představil a nabídl mu, že se o něj budu starat v Evropě, ale už se nebudu účastnit zámořských závodů.

„On se pak vrátil a řekl 'Willi, přemýšlel jsem nad tím, udělám to sám. Budu to dělat všechno sám.' Řekl jsem mu 'Michaeli, i tohle je velká chyba. Nech to být!' 'Ne, ne, udělám to. Pokud nepůjdeš se mnou, udělám to sám.'“

Pracovně se sice oba rozešli, ale zůstali přátelé. „Přál jsem mu to nejlepší, ale také jsem věděl, že se to pokazí,“ dodal Weber.

Foto: Getty Images / Ryan Pierse