Byla to naše chyba, uvedl Red Bull k opožděné zastávce Cunody ve Spa

Júki Cunoda mířil ve Spa za prvními body od květnového závodu v Imole. Japonci však uškodilo pozdní přezutí na pneumatiky do sucha.

Júki Cunoda od chvíle, kdy byl před domácí GP Japonska povýšen na jezdce Red Bullu, nasbíral v nových k dnešnímu dni sedm bodů, což je velký nepoměr k výsledkům jeho týmového kolegy Maxe Verstappena. Nizozemec totiž během stejné body vybojoval bezmála 150 bodů, a to včetně dvou výher.

Během uplynulé neděle měl nicméně Cunoda v Belgii dobře nakročeno k tomu, aby své bodové konto poprvé od květnového závodu v Imole navýšil.

Ve „sprintové“ části víkendu Cunoda sice nezářil, ale před sobotní kvalifikací se dočkal upgradu v podobě nové podlahy, což Japonec využil k zisku sedmého místa na startovním roštu.

Na této pozici, která by znamenala vylepšení jeho maxima s Red Bullem, se Cunoda pohyboval i v úvodní fázi závodu. Pak ale přišel zádrhel – Cunoda totiž na rychle osychající dráze přezul na „slicky“ až ve 13. kole, tedy o jedno kolo později, než většina jeho soupeřů.

Extra sedm kilometrů odjetých na mokrém obutí v případě Cunody znamenalo, že se na dráhu po pit stopu vrátil mimo bodovanou desítku, do které se japonský jezdec po zbytek závodu již nevrátil a dojel třináctý.

„Byla to naše chyba,“ uvedl nový šéf rakouského týmu Laurent Mekies, jehož slova cituje web Motorsport.com.

„Chtěli jsme ho dostat do boxů ve stejném kole jako Maxe (Verstappena, pozn. red.). Vše bylo připraveno, ale zavolali jsme ho prostě příliš pozdě. Jde to tedy za námi. Jedno kolo tentokrát udělalo velký rozdíl, takže přišel asi o čtyři pozice...,“ přiznal Francouz, kterého potěšilo to, jak se Cunoda rychle sžil s novou podlahou.

„Juki odvedl při adaptaci během kvalifikace úžasnou práci. Udělal velký výkonnostní krok vpřed a byl v kvalifikaci velmi silný,“ poznamenal Mekies.