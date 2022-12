Byla to jen lidská reakce, zavzpomínal Russell na pomoc Čouvi po nehodě v Silverstone

Největší nehodou uplynulé sezony byla bezesporu kolize po startu v Silverstone, kde se Kuan-jü Čou ocitl hlavou dolů a následně přeletěl bariéru. U incidentu byl také George Russell, který se ihned poté vydal na pomoc svému soupeři.

Bezprostředně po startu letošní Velké ceny Británie v Silverstone fanouškům formule 1 pořádně zatrnulo. Krátce po zhasnutí startovacích světel došlo k velké kolizi, jejíž hlavní obětí byl Kuan-jü Čou.

Monopost čínského pilot se ve velké rychlosti obrátil podvozkem vzhůru a posléze hrozivým způsobem přeletěl bariéru.

V danou chvíli nikdo nevěděl, zda je závodník Alfy Romeo v pořádku, takže šlo o hodně dramatickou situaci.

Velmi instinktivně tehdy zareagoval George Russell, další účastník incidentu, který jakmile to bylo možné, vyskočil ze svého vozu a spěchal svému soupeři okamžitě na pomoc.

„Když vidíte takovou nehodu a jste jedním z 20 pilotů formule 1, tak víte, jaké to v takové chvíli v kokpitu je. Máte na sobě tři vrstvy oblečení, přilbu, rukavice, boty, připojenou vysílačku a v ústech trubičku na pití, což je docela klaustrofobické,“ citoval Russella britský Autosport.

„Auto letělo vzduchem a přistálo v poloze, kdy bylo v podstatě uvězněno, takže se z něj stalo dost hrozné místo. A když už jste mimo závod, tak vaší první myšlenkou je, zda můžete jezdci nějak pomoci,“ vysvětlil pilot Mercedesu.

„Myslím, že kdybych byl na tom místě já, chtěl bych co nejdřív jakoukoliv pomoc, protože nevíte, co se bude dít dál, jestli auto například nezačne hořet. Byla to spíše lidská reakce než reakce závodního jezdce,“ dodal vítěz letošní Velké ceny Brazílie.