Byla to jediná možnost, obhajuje Hülkenberg přezutí na suché pneumatiky

Nico Hülkenberg nedokázal udržet druhou pozici, kterou si vybojoval po startu sprintu formule 1 na Velkou cenu Rakouska. Přesto pro tým Haas získal tři body za šesté místo.

Hülkenbergovi z amerického týmu Haas se povedl výborný start na mokré trati a v prvním kole sprintu si polepšil ze čtvrté na druhou pozici.

Jakmile ale trať začala osychat, propadl se za Sergia Péreze a Carlose Sainze.

O další pozici jej následně připravil Lance Stroll, než se Hülkenberg s týmem rozhodli zajet pro poslední třetinu závodu pro pneumatiky do sucha.

Na v tu chvíli rychlejších pneumatikách se dokázal dostat před Landa Norrise a Estebana Ocona a obsadit šesté místo.

„Bylo to rušné, ale samozřejmě pozitivní. Nečekali jsme, že tady ve Sprintu budeme mít body, takže jsem rád, že jsme nějaké získali,“ řekl Hülkenberg.

„Byl to zábavný závod s proměnlivými podmínkami. Tým odvedl dobrou práci a my se za to odměnili.“

Po slibném začátku, kdy jel pouze za Maxem Verstappenem, se v pořadí propadl i za Péreze, Sainze a dvojici jezdců Astonu Martin. Zajet během sprintu do boxů bylo ale podle něj jediné možné řešení.

„Myslím, že pro nás to bylo jediné možné rozhodnutí, protože přechodné pneumatiky až příliš odcházely. Viděl jsem, jak mě ostatní dohánějí, a už jsem neměl přilnavost, takže to bylo jasné,“ řekl.

„George (Russell) pak jako první zajel a podle týmu to vypadalo dobře. I já jsem měl pocit, že je ten správný čas.“

Díky třem bodům za šesté místo ve sprintu se tým Haas posunul v Poháru konstruktérů před Alfu Romeo na sedmé místo.