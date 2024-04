Byla to hloupá chyba, říká Sargeant po své páteční nehodě v Suzuce

Před dvěma týdny musel Logan Sargeant odstoupit z programu Velké ceny Austrálie poté, co na základě rozhodnutí týmu přenechal svůj monopost kolegovi Alexanderovi Albonovi, který vlastní vůz rozbil natolik, že nemohl být opraven na místě.

Williams se k tomuto kroku uchýlil proto, že na začátku sezony nemá k dispozici náhradní šasi a u Albona cítil, že má větší šanci získat body.

V Japonsku již britský tým jede opět se dvěma vozy, ale i nadále mu chybí v případě nutnosti rezervní kokpit. Jezdci tak musí být opatrnější, jelikož se může opakovat situace z Melbourne.

V prvním tréninku před víkendovou Velkou cenou Japonska se přesto Sargeant dopustil chyby a poměrně tvrdě havaroval v rychlé levotočivé zatáčce Dunlop.

Šasi sice tentokrát přežilo, ale i tak byly škody poměrně rozsáhlé. Tým musel přistoupit mj. i k výměně převodovky a kvůli opravě vozu musel Sargeant vynechat druhý trénink. To ale tolik floridského rodáka mrzet nemuselo, protože na okruhu vládly špatné podmínky, takže nebylo možné absolvovat plnohodnotnou přípravu.

„Špatně jsem si nasměroval auto...Upřímně řečeno, byla to trochu hloupá chyba, kterou bych neměl dělat. Zejména pak v prvním tréninku,“ uvedl podle Autosportu pilot Williamsu.

„Naštěstí to ale nebylo jako vloni. Nebylo to o tom, že bych přespříliš tlačil na pilu. Přesto to týmu způsobilo nějaké škody, i když to nedopadlo tak špatně jako před rokem,“ připomněl Sargeant svoji nehodu z minulé GP Japonska, kdy havaroval v kvalifikaci.

Sargeant se rovněž nechal slyšet, že si kvůli tomu, že ho v Austrálii Williams nechal mimo kokpit, nepřestal věřit.

„Moji sebedůvěru to nijak nesrazilo. Když už nic jiného, měl jsem volno, díky čemuž jsem nyní odpočinutější a jsem připraven více než kdykoliv předtím,“ dodal Sargeant.