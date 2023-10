Byl zveřejněn další trailer k filmu FERRARI

Premiéra životopisného snímku o zakladateli automobilky a týmu F1 Ferrari se blíží. Produkční společnost Neon nyní zveřejnila plnohodnotný trailer.

Po teaseru, který byl zveřejněn v létě, nyní tvůrci snímku o části života Enza Ferrariho ukázali také plnohodnotný trailer.

Jak již bylo uvedeno dříve, film o zakladateli značky Ferrari se bude zaměřovat především na popis událostí z roku 1957, kdy Enzo Ferrari bojoval o zachování své společnosti a vedle toho řešil i rodinné problémy, které zahrnovaly i úmrtí jeho syna rok předtím.

Ve filmu, jenž režíruje Michael Mann, hrají Adam Driver, Penélope Cruz nebo Shailene Woodley. Natáčelo se podle knihy Brocka Yatese „Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine“.

Snímek FERRARI by si měl odbýt světovou premiréru před Vánoci a v českých kinech by se měl objevit krátce po Novém roce.