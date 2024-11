Byl to víkend snů, říká Russell po dominantním vítězství a doublu Mercedesu

Jezdci Mercedesu v ulicích Las Vegas nenašli přemožitele. Vyhráli všechny tři tréninky, kvalifikaci a nakonec také sobotní večerní závod. V něm dominoval Russell, který si na startu pohlídal vedení a následně už jen kontroloval svou pozici. Cílem projel s náskokem sedmi sekund a po závodě v Rakousku letos podruhé vyhrál.

„Plánoval jsem už za několik hodin odletět, ale na ten let rozhodně nenastoupím! Užiju si tento večer s týmem, byl to víkend snů. Nevím, jak jsem mohl být tak rychlý, teď si ale jen užívám tuhle jízdu,“ řekl Russell v rozhovoru po závodě.

„Vegas je bláznivé místo, nedokážu ho ani popsat. Získat pole position, vyhrát a dosáhnout s Lewisem na první dvě místa, nemohli jsme si pro to vybrat lepší místo. Jen jsem čekal, kdy se něco stane. Dvakrát jsem byl na pole position a vždy to byl chaos.“

Hamiltona mrzí nepovedená kvalifikace, užil si předjíždění

Rychlost Mercedesu v Las Vegas potvrdil druhý Hamilton. Sedminásobnému mistrovi světa nevyšla včerejší kvalifikace, ve které skončil až desátý. Díky rychlosti Mercedesu se ale dokázal posunout na konečné druhé místo. Pro Mercedes je to první dvojité vítězství od Velké ceny São Paula v roce 2022.

„Tohle bylo skvělé. V první řadě musím pogratulovat Maxovi (Verstappenovi) k zisku titulu několik závodů před koncem,“ řekl Hamilton.

„Kdybych včera udělal svou práci, dnes by to byla brnkačka. Ale je to dobré, z 10. místa jsem si užil hodně zábavy, tým odvedl skvělou práci. Nevíme, proč jsme byli tento víkend tak rychlí, ale jsem vděčný, že jsem mohl být u toho, když jsme se dostali do tohoto bodu.

„Jestli bude vůz takový i v dalších dvou závodech, pak myslím, že budeme v dobré pozici, abychom bojovali s jezdci vpředu.“