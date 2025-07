Byl to šok, řekl Horner. Zaměstnancem Red Bullu prý zůstává

Christian Horner skončil v čele Red Bullu. Podle svých slov ale zůstává na výplatní pásce. Smlouvu měl do roku 2030. Zatím není jasné, jakou a zda vůbec nějakou roli bude mít v rodině Red Bullu.

„Včera mě Red Bull informoval, že se po tomto setkání již nebudu nadále podílet na chodu firmy ani týmu,“ uvedl Horner v projevu, který přinesla Sky Sports.

„Ve firmě budu i nadále zaměstnán, ale z provozního hlediska předám štafetu dál. A samozřejmě to pro mě byl šok, ale během posledních zhruba 12 hodin jsem měl čas se nad tím zamyslet. Chtěl jsem tu před vámi všemi osobně vystoupit, abych vám tuto zprávu sdělil a poděkoval každému z vás za všechno, co jste za uplynulých 20 let, kdy jsem zde působil, udělali.“

„Když jsem sem před dvaceti lety přišel – tehdy ještě s méně šedinami – nevěděl jsem, co čekat. Ale tým mě okamžitě přijal. Ze dvou zchátralých budov jsme začali budovat to, co se později stalo silou, se kterou se ve Formuli 1 musí počítat. Sledovat tento tým a být jeho součástí pro mě bylo největším privilegiem v životě.“