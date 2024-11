Byl to sex na kolech a teď je to závod traktorů. Jordan není nadšený tím, kam se F1 dostala

David Coulthard a Eddie Jordan se v podcastu Formula For Success zamysleli nad tím, jak by zlepšili závodění a zážitek ze závodů, pokud by na to měli nějaký vliv.

„Pojďme prozkoumat naše nápady na zlepšení zážitku ze závodů, zvýšení konkurenceschopnosti a zvýšení zájmu fanoušků,“ začal David Coulthard.

„Můžeme například znovu zavést některé klasické prvky, díky nimž byla F1 skutečně skvělá, jako je vzrušující zvuk starých motorů V8 a V10. Tyto silné motory nejenže poskytovaly neuvěřitelný výkon, ale také vydávaly nezapomenutelný řev, který fanoušci milovali.“

Coulthard asi později litoval, že s tímto tématem začal, protože Eddie Jordan se skutečně rozvášnil...

„Bože můj, když jste byli na závodě, řekněme, že jste byli v Silverstonu, tak i když jste nebyli na startovním roštu, ale na tribuně, tak když začal závod.... mohu vám garantovat, že ty V10 zatřásly zemí,“ řekl Jordan.

„Totálně se to pod vámi pohnulo. Takový to byl prvek výkonu přenášený na hluk, na zvuk, na povrch, prostě to absolutně prošlo vaším tělem. Byl to sex na kolech. Tohle pro mě byly automobilové závody a užíval jsem si to.“

„Jsme teď příliš zbabělí, ať už jde o předpisy, nebo o cokoliv jiného. Vrátíme se někdy k vozům V10? Pravděpodobně ne.“

„A druhá drobná věc, která s tím souvisí a dělá takový rozdíl. Všechna čest Lewisovi, Maxovi, Landovi kvůli tomu, co dokáží. S těmito auty odvádí neuvěřitelnou práci... ale jsou to traktory. Jsou to prostě traktory. Mají 1000 kilogramů, obrovskou nadváhu.“

„A pokud jde o mě, hanba předpisům, hanba organizátorům a hanba lidem, kteří mají formuli 1 hluboko v duši, protože podle mého názoru dovolili, aby se tento sport dostal do bodu, ze kterého už možná není návratu, a já je za to absolutně nenávidím.“