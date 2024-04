Byl to pro mě šok, když jsem se ve 12 letech přestěhoval do Anglie, vzpomíná Čou před první domácí GP

Přestože Kuan-jü Čou již není v F1 žádným nováčkem, když prožívá svoji třetí sezonu a na svém kontě má téměř 50 závodů, zažije během nadcházejícího víkendu jednu velkou premiéru.

Vůbec poprvé se první Číňan v královně motorsportu zúčastní domácí velké ceny na okruhu v Šanghaji, která kvůli koronavirovým opatřením v kalendáři F1 chyběla od roku 2019.

Pilot týmu Kick Sauber při té příležitosti zavzpomínal na své začátky v motorsportu, kdy ve svých 12 letech opustil rodnou Čínu, aby se v Evropě pokusil prorazit jako automobilový závodník.

Čou se tak ocitl v úplně jiném prostředí a musel si zvykat na novém začátky v Sheffieldu, který se nachází na severu Anglie. A ačkoliv nelze půlmilionové město z metropolitního hrabství Jižní Yorkshire z evropského pohledu považovat za úplně malé, z pohledu Čoua to byla i tak velká změna.

„Byl to trochu šok, když jsem přijel z tak velkého města, jako je Šanghaj. Navíc Sheffield je až na severu a není tam žádné léto. Přesto se moji mechanici vždy oblékli do šortek. To už je britská záležitost, která se projevovala i u týmů v F3 a F2... ať je jakékoliv počasí, nosí se šortky a trička,“ uvedl Čou v rozhovoru pro britský magazín GP Racing.

„V Yorkshiru se mi žilo dobře, mohl jsem se soustředit čistě na závodění a chodit do školy, učit se jazyk. Našel jsem tam i dobré přátele. Přestěhoval jsem se tam s mámou, byl jsem malý, takže jsem tam nemohl žít sám. O všechno se starala ona. Podpora byla důležitá, protože prvních pár měsíců, když jsem chodil do školy, jsem kvůli jazykovému problému nevěděl, o čem všichni mluví. Bylo to těžké,“ zavzpomínal čínský závodník.

„V porovnání se Šanghají nebo dokonce Londýnem jsou však v Yorkshiru všichni superpohodoví. Životní tempo je méně uspěchané. Ve škole byli učitelé opravdu uvolnění a pomáhali mi zlepšovat se v každém předmětu. Mám na to skvělé vzpomínky,“ nechal se slyšet Čou, který v Anglii žije dodnes.

Během své motokárové kariéry Čou nasbíral v Evropě řadu úspěchů, díky čemuž se následně mohl přibližovat svému snu, tedy stát se pilotem F1, což se mu podařilo v roce 2022.

Všechno ale nebylo hned, jak upozorňuje.

„Než jsem přišel do Velké Británie, vyhrál jsem doslova všechny čínské šampionáty. Jako dítě jsem každý víkend stál na nejvyšším stupni pódia... A pak jsem přijel do Velké Británie a končil jsem mimo první desítku. To jsou pro dítě srdcervoucí chvíle, že? Uvědomil jsem si ale, že se musím postupně zlepšovat, abych byl konkurenceschopný proti těm nejlepším. O rok později se mi už podařilo dosáhnout na spoustu pódií a začít vyhrávat. Tehdy jsem soupeřil například s Landem (Norrisem),“ popsal Čou, jehož motivovalo také to, že na některých trofejích, které získal, bylo napsáno i jméno Lewise Hamiltona, jakožto bývalého držitele daného primátu.

„Důležitý byl rok 2013, kdy jsem vyhrál britský a evropský motokárový šampionát. To mě přesvědčilo, že bych mohl dosáhnout svého snu,“ dodal Čou.